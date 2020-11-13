Belediye başkanından moloz tepkisi - Son Dakika

Belediye başkanından moloz tepkisi

13.11.2020 18:59
Belediye başkanından moloz tepkisi, System.String[]

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesi Ücek mevkisinde Küçük Çay ve Koca Çay'ın birleştiği alana dökülen inşaat atığı, çöp ve molozlar tepkiye neden oldu.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesi Ücek mevkisinde Küçük Çay ve Koca Çay'ın birleştiği alana dökülen inşaat atığı, çöp ve molozlar tepkiye neden oldu. Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, alanın belediye ekiplerince temizlendiğini ifade ederek, "Vatandaşların artık al, kullan, tüket, at kültürünü terk etmesi gerekiyor" dedi.

Hisarcık ilçesinde Ücek mevkisinde Küçük Çay ile Koca Çayın birleştiği alanlara gelişigüzel olarak inşaat atığı, çöp ve molozların döküldüğü tespit edildi. Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, gelen ihbarlar üzerine çay kenarındaki molozların kaldırıldığını söyledi. Bilinçsiz vatandaşların çeşitli alanlara moloz ve çöp dökerek çevreye büyük zarar verdiklerini ifade eden Çalışkan, bu duruma tepki gösterdi.

'GÖRDÜĞÜNDE BELEDİYEYE HABER VERİN'İnşaat atıklarının ve çöplerin gelişi güzel atılmasının 'sorumsuzluk' olduğunu ifade eden Çalışkan, "Son günlerde bazı sorumsuz kişilerin özellikle çay kenarlarına çöp dökmeye devam ettiklerini görüyoruz. Son olarak Ücek mevkisinde Küçük ve Koca çayın birleştiği alana dökülen inşaat atığı, çöp ve molozlar ekiplerimiz tarafından ortadan kaldırıldı. Çeşitli alanlara çöp dökülmesini bizim takip etmemiz çok zor. Bu kişilere cezai işlem uygulayabilmemiz için halkımızdan ulu orta inşaat atığı, çöp ve molozları dökenleri gördüklerinde belediyemize haber vermelerini istiyoruz. Ayrıca ellerinde çöp ve moloz olan kişilerin belediyeye haber vermeleri halinde belediyemiz, araçlarıyla çöp ve molozları bulundukları yerden alınmaktadır" dedi.

Dökülen inşaat atığı, moloz ve çöpler Hisarcık Belediyesi ekiplerince temizlendi.


Belediye başkanından moloz tepkisi
Belediye başkanından moloz tepkisi
Belediye başkanından moloz tepkisi
Belediye başkanından moloz tepkisi
Belediye başkanından moloz tepkisi
Belediye başkanından moloz tepkisi

Fatih Çalışkan, Hisarcık, İnşaat, Çay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belediye başkanından moloz tepkisi - Son Dakika


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