Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanından Otostop Çeken Öğrencilere Jest

Belediye Başkanından Otostop Çeken Öğrencilere Jest

38 dakika önce

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, yolda otostop çeken 4 öğrenciyi makam aracına alarak, evlerine kadar bıraktırdı.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, yolda otostop çeken 4 öğrenciyi makam aracına alarak, evlerine kadar bıraktırdı.

Kaymakamlıkta düzenlenen bir toplantıya katılmak üzere yola çıkan Akçakoca Belediye Başkanı Yemenici, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan İmam Hatip Lisesi mevkisinde hafta sonu kurslarına katılan 4 öğrencinin otostop çektiğini gördü.

Makam aracını durduran Yemenici, öğrencileri makam aracına aldı.

Yolda öğrencilerle sohbet eden Başkan Yemenici, daha sonra toplantıya katılmak üzere Kaymakamlıkta indi.

Öğrencileri ise makam aracıya evlerine bıraktırdı.

Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları yolda gördüğünü belirterek, "Öğrenci kardeşlerimiz yolda bekliyorlardı. Spontane gelişen bir olay. Çok büyütecek bir şey değil." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:57 Kaynak: AA

Cüneyt Yemenici, Akçakoca, Güncel
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