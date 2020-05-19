Belediye başkanından üstü açık otobüsle 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika

KOCAELİ'nin Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda üstü açık otobüs ile tur atarak, halkın bayramını kutladı. Balkon ve bahçelere çıkanlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılık verdi.

Darıca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalanlar için Darıca Belediyesi, üstü açık otobüs ile 19 Mayıs kutlaması düzenledi. Darıca Belediye Başkanı Bıyık, otobüsle sokak sokak gezerek, marşlar eşliğinde halkın bayramını kutladı. Başkan Bıyık'a, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz da eşlik etti. Balkon ve bahçelere çıkanlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılık verdi.