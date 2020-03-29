Belediye başkanından vatandaşlara moral yüklü mesaj: "Halkımız yalnız değildir, sahipsiz değildir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye başkanından vatandaşlara moral yüklü mesaj: 'Halkımız yalnız değildir, sahipsiz değildir' - Son Dakika

Belediye başkanından vatandaşlara moral yüklü mesaj: "Halkımız yalnız değildir, sahipsiz değildir"

6 saat önce

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Halkımız yalnız değildir, sahipsiz değildir.

Belediye başkanından vatandaşlara moral yüklü mesaj:

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Halkımız yalnız değildir, sahipsiz değildir. Devletimiz, Valiliğimiz ve belediyemizin aldığı tedbirler en üst seviyededir. Hangi konuda olursa olsun en ufak bir ihtiyacı olan her vatandaşımıza bir telefon kadar yakınız" dedi.


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kovid-19'la mücadele süreciyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede önemli mesajlar verdi. Başkan Sekmen, sürecin en kısa sürede aşılacağını ve salgın tehlikesinin ortadan mutlaka kaldırılacağını belirterek, "Devletimizin aldığı tedbirlere uyum sağlayarak, en kısa sürede bu sıkıntıları atlatarak daha güzel günlere hep beraber ulaşacağız. Önce şunu ifade edeyim ki, alınan tedbirler bizlerin sağlığı ve geleceğimiz açısından çok önemli. Eğer bu virüsten kısa kürede kurtulmak istiyorsak; devletimizin aldığı kararlara harfiyen uyalım, sokağa çıkmamaya özen gösterelim. Mümkün mertebe evlerde hijyenik şartlara uyum sağlamaya özen gösterelim" ifadelerini kullandı.


Sekmen: "Hiçbir vatandaşımız yalnız değil"


Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Erzurum'da da hiç kimsenin yalnız ve sahipsiz olmadığının altını çizen Başkan Sekmen, "Vatandaşlarımıza şunu ifade etmeliyim ki kesinlikle yalnız değiller. Gerek devletimizin tedbirleri, gerek Valiliğimiz ve gerekse de Büyükşehir Belediyemizin aldığı tedbirlerle vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve cenaze gibi acil durumlar olabilir, bu tip durumlarda 444 16 25 numaralı çağrı merkezimiz her türlü hizmeti vermeye hazırdır. Vatandaşlarımız bu numarayı arayarak sıkıntılarını iletebilir, yardım talebinde bulunabilirler" diye konuştu.


Başkan Sekmen, Erzurum halkına şöyle seslendi:


"Her ne ihtiyacınız olursa olsun, çağrı merkezimize günün her saatinde ulaşabilir, taleplerinizi anında iletebilirsiniz. Yalnız olmadığınızı biliniz! Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz olarak sizlerin yanınızdayız. Her türlü tedbiri aldık. En kısa sürede de inşallah bu korona virüs sorununu aşmış olacağız. Birlikte başaracağız." - ERZURUM

Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:50 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzmanlar 'koronaya karşı sarımsak tüketin' dedi, fiyatlar 60 liraya kadar çıktı
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi
Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi Adıyaman'da mezarlıktan gelen kadın çığlığı polisleri harekete geçirdi         
23:40
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız         
23:34
ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir         
23:34
İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık         
23:07
Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı Meclis doktoru, virüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı         
23:01
İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Daha fazla ölüm bekliyoruz İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Daha fazla ölüm bekliyoruz         
22:54
Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi         
22:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi         
22:41
Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Moskova'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
22:28
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı         
22:14
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri sahadaki verilerden farklı değil         
22:11
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya, vaka sayısı ise 214'e yükseldi         
22:00
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4 Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4         
21:54
Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi         
21:23
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi         
20:38
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 606'ya yükseldi         
20:34
Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım Ebru Polat: Bir çıkayım şu karantinadan her güne bir sevgili koyacağım         
20:30
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Koronavirüse yakalanan 20 civarında polisimiz var         
20:10
Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi Koronavirüsü hiçe sayan bir grup, Büyükçekmece'de parti düzenledi         
20:08
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti         
19:31
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi         
19:23
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı         
19:14
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi         
19:09
Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak         
19:05
İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için İBB, koronavirüs tedbirleri döneminde tıklım tıklım dolu olan otobüs için "Planlanmış bir hareket" dedi         
18:55
Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:37
Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu         
18:29
İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti         
18:02
Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı Mavi ve LC Waikiki online mağazalarını da kapattı         
17:52
THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu THY'nin salgın tedbirleri kapsamında yapacağı iç hat seferleri belli oldu         
17:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 00:26:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye başkanından vatandaşlara moral yüklü mesaj: "Halkımız yalnız değildir, sahipsiz değildir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]