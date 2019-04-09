Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanını Kutlamaya Gitti, Kalp Krizinden Öldü

Belediye Başkanını Kutlamaya Gitti, Kalp Krizinden Öldü

1 saat önce

ADAPAZARI Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya hayırlı olsun ziyaretine giden Orhan Yılmaz (52), kalp krizi geçirdi.

Belediye Başkanını Kutlamaya Gitti, Kalp Krizinden Öldü, System.String[]
ADAPAZARI Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya hayırlı olsun ziyaretine giden Orhan Yılmaz (52), kalp krizi geçirdi. Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  

Yerel seçimler sonrasında AK Parti'den Adapazarı Belediye Başkanı seçilen Mutlu Işıksu'ya tebrik ziyaretine gelen vatandaşlar arasında bulunan Orhan Yılmaz, dün öğleden sonra makam odasının önünde bir anda fenalaştı. Orhan Yılmaz'a ilk müdahaleyi belediye personeli yaparken, 112 Acil'e haber verildi. Orhan Yılmaz sağlık ekibi tarafından  Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Orhan Yılmaz'ın ölüm haberini alan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hastaneye gelerek aileye taziyede bulunup, üzüntülerini dile getirdi. Yılmaz'ın cenazesinin memleketi Rize'de toprağa verileceği belirtildi.

- Adapazarısakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:44 Kaynak: DHA

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