"Belediye başkanını sınıfımızda misafir edeceğim" vaadiyle başkan seçilen öğrenciye ziyaret - Son Dakika

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, eğitim gördüğü ortaokulda "Belediye başkanını sınıfımızda misafir edeceğim" vaadiyle sınıf başkanlığını kazanan Hümeyra Yılmaz'ı tebrik etti.

Rize Merkez Fatih Ortaokulu 6-A sınıfı öğrencisi Hümeyra Yılmazer, sınıf başkanlığını kazanmak için arkadaşlarına, "Seçilirsem Rize Belediye Başkanımız Rahmi Metin'i sınıfımızda misafir edeceğim" dedi.

Başkanlık seçimini kazanan Yılmazer, velisinin sosyal medya hesabından Başkan Metin'i de etiketleyerek vaatte bulunduğunu, sınıf başkanı seçildiğini açıkladı. Yılmazer, bu paylaşımda vaadini yerine getirmesi için Başkan Metin'i sınıflarına davet etti.

Videoyu izleyen Metin, Hümeyra Yılmazer'in videosuna "Sevgili kızım, sen derslerine en güzel şekilde çalışmaya devam et ve başkanlığının sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmeye gayret et. İnşallah seçim vaadini gerçekleştirmene yardımcı olacağız." yorumunu yazdı.

İkinci dönem ara tatilinin ardından sınıfı ziyaret eden Başkan Metin, öğrencilerle ve sınıf başkanı Yılmazer ile bir araya geldi.

Çocuklarla sohbet edip satranç oynayan Metin, kendisinin de öğretmen olduğunu, uzun yıllar eğitim hayatında bulunduğunu anlattı.

Başkan Metin, ziyareti sonunda öğrencilere Rize Belediyesinin hazırlamış olduğu "Satranç öğreniyorum" adlı kitabı hediye etti.