"Belediye başkanını sınıfımızda misafir edeceğim" vaadiyle başkan seçilen öğrenciye ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

"Belediye başkanını sınıfımızda misafir edeceğim" vaadiyle başkan seçilen öğrenciye ziyaret

19.04.2022 18:24
"Belediye başkanını sınıfımızda misafir edeceğim" vaadiyle başkan seçilen öğrenciye ziyaret

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, eğitim gördüğü ortaokulda "Belediye başkanını sınıfımızda misafir edeceğim" vaadiyle sınıf başkanlığını kazanan Hümeyra Yılmaz'ı tebrik etti.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, eğitim gördüğü ortaokulda "Belediye başkanını sınıfımızda misafir edeceğim" vaadiyle sınıf başkanlığını kazanan Hümeyra Yılmaz'ı tebrik etti.

Rize Merkez Fatih Ortaokulu 6-A sınıfı öğrencisi Hümeyra Yılmazer, sınıf başkanlığını kazanmak için arkadaşlarına, "Seçilirsem Rize Belediye Başkanımız Rahmi Metin'i sınıfımızda misafir edeceğim" dedi.

Başkanlık seçimini kazanan Yılmazer, velisinin sosyal medya hesabından Başkan Metin'i de etiketleyerek vaatte bulunduğunu, sınıf başkanı seçildiğini açıkladı. Yılmazer, bu paylaşımda vaadini yerine getirmesi için Başkan Metin'i sınıflarına davet etti.

Videoyu izleyen Metin, Hümeyra Yılmazer'in videosuna "Sevgili kızım, sen derslerine en güzel şekilde çalışmaya devam et ve başkanlığının sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmeye gayret et. İnşallah seçim vaadini gerçekleştirmene yardımcı olacağız." yorumunu yazdı.

İkinci dönem ara tatilinin ardından sınıfı ziyaret eden Başkan Metin, öğrencilerle ve sınıf başkanı Yılmazer ile bir araya geldi.

Çocuklarla sohbet edip satranç oynayan Metin, kendisinin de öğretmen olduğunu, uzun yıllar eğitim hayatında bulunduğunu anlattı.

Başkan Metin, ziyareti sonunda öğrencilere Rize Belediyesinin hazırlamış olduğu "Satranç öğreniyorum" adlı kitabı hediye etti.

Belediye başkanını sınıfımızda misafir edeceğim vaadiyle başkan seçilen öğrenciye ziyaret
Belediye başkanını sınıfımızda misafir edeceğim vaadiyle başkan seçilen öğrenciye ziyaret
Belediye başkanını sınıfımızda misafir edeceğim vaadiyle başkan seçilen öğrenciye ziyaret
Belediye başkanını sınıfımızda misafir edeceğim vaadiyle başkan seçilen öğrenciye ziyaret
Belediye başkanını sınıfımızda misafir edeceğim vaadiyle başkan seçilen öğrenciye ziyaret

YORUMLAR
500
Rize'de lise öğrencileri okullarında kendi ekmeğini kendisi pişirecek Rize'de lise öğrencileri okullarında kendi ekmeğini kendisi pişirecek Rize'de artan ilkel teleferik hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlatıldı Rize'de artan ilkel teleferik hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlatıldı

Hümeyra Yılmaz, Rahmi Metin, Hümeyra, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Belediye başkanını sınıfımızda misafir edeceğim' vaadiyle başkan seçilen öğrenciye ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Galatasaray'dan başkanlık seçimi için açıklama!
18:01 Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek
17:55 Moskova'daki lüks dairede ünlü aileye kanlı infaz!
17:44 Aynı aileden 7 kişiyi öldüren sanığın mahkemede verdiği "Seni ilgilendirmiyor" cevabı pes dedirtti
17:42 Beren Saat ile Kenan Doğulu, Neymar ile poz verdi
17:22 Polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanan kişi, kaşla göz arasında ekip otosundan kaçtı
17:09 Bakan Soylu açıkladı: 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 18:33:19. #1.13#
SON DAKİKA: "Belediye başkanını sınıfımızda misafir edeceğim" vaadiyle başkan seçilen öğrenciye ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement