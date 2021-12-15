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BELEDİYE BAŞKANININ 46 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika

BELEDİYE BAŞKANININ 46 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

15.12.2021 10:29

ZONGULDAK'ta, 46 yıl önce dönemin belediye başkanı Hüseyin Öztek'in gündeme getirdiği ancak yapılamayan, 2013'te ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca temelleri atılarak inşaatına başlanan Mithatpaşa Tüneli ve köprülü kavşaklar tamamlandı.

ZONGULDAK'ta, 46 yıl önce dönemin belediye başkanı Hüseyin Öztek'in gündeme getirdiği ancak yapılamayan, 2013'te ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca temelleri atılarak inşaatına başlanan Mithatpaşa Tüneli ve köprülü kavşaklar tamamlandı. Bu ay sonunda açılması planlanan tünel ve köprülü kavşak ile Zonguldak ve Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol 5,7 kilometreye, yolculuk süresi ise 30 dakikadan 5 dakikaya düşecek.

Türkiye'nin önemli projelerinden biri olan Karadeniz sahil yolu çalışmasının Zonguldak ayağını oluşturan Mithatpaşa Tüneli ve köprülü kavşaklarının temeli, 2 Ağustos 2013'te, dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı. Proje kapsamında; Mithatpaşa T-0, T-1, T-2 tünelleri, Aslan Kayası Tüneli, Kilimli sahil yolu, Zonguldak ve Uzunkum köprülü kavşağının yapımına başlandı. Toplam 5 bin 10 metre uzunluğundaki tüneller ve diğer çalışmalar, ödenek yetersizliği nedeniyle 2018'in Temmuz ayında durdu. Karayolları 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün projeyi 'yapımı öncelikli birinci proje' kapsamına almasıyla 9 Ocak 2019'da çalışmalara tekrar başlandı. Kent trafiğini de önemli ölçüde rahatlatması planlanan projede tünel ve yolların yapımı tamamlandı. Tüneller ve kavşaklar, araç geçişine açıldı. Çevre düzenlemesi süren tünel ve köprülü kavşakların ay sonunda resmi olarak açılması planlanıyor.

Projeyle Zonguldak ve Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol, 5,7 kilometreye, yolculuk süresi ise 30 dakikadan 5 dakikaya düşecek. Ayrıca Çaycuma'ya bağlı Filyos beldesindeki endüstri bölgesi ve Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı ulaşımı için de önemli yer tutan projenin bir diğer ayağı olan Çatalağzı-Filyos bağlantı yolunun da ilerleyen günlerde yapımına başlanması planlanıyor.

Tünel projesi, edinilen bilgiye göre, 1975 yılında dönemin Zonguldak Belediye Başkanı Hüseyin Öztek tarafından kent trafiğini rahatlatmak için gündeme getirildi ancak o dönemin imkanları nedeniyle proje hayata geçirilemedi.

Projenin tamamlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten kent sakinlerinden Ramazan Açıkgöz, emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyledi.

Tugay İbuk ise kentin bugüne kadar en önemli kara yolu projesi olduğunu belirterek, "Proje çok güzel. Yapılması gereken buydu ama bunun devamı da yapılmalı. Karadeniz yoluysa diğer çalışmalar da yapılmalı. Filyos tarafına gidecekler için önemli proje. Havalimanına ulaşım daha kısa zamanda olacak. Kentte yollarımız, bayır ve dar yollardan oluşuyor. Burada daha geniş bir yolla daha kolay ulaşım sağlanacak" dedi.

BELEDİYE BAŞKANININ 46 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ
BELEDİYE BAŞKANININ 46 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ
BELEDİYE BAŞKANININ 46 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ
BELEDİYE BAŞKANININ 46 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ
BELEDİYE BAŞKANININ 46 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ
BELEDİYE BAŞKANININ 46 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ
BELEDİYE BAŞKANININ 46 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ
BELEDİYE BAŞKANININ 46 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ
BELEDİYE BAŞKANININ 46 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ
BELEDİYE BAŞKANININ 46 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ
BELEDİYE BAŞKANININ 46 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ
BELEDİYE BAŞKANININ 46 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Karadeniz, Zonguldak, Türkiye, Filyos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BELEDİYE BAŞKANININ 46 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ - Son Dakika


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