Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanının Acı Günü

Belediye Başkanının Acı Günü

46 dakika önce

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un abisi Hacı Yahya Demirkol hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un abisi Hacı Yahya Demirkol hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un 68 yaşındaki abisi Hacı Yahya Demirkol, tedavi gördüğü Malatya'da hayatını kaybetti. Bu sabah hayatını kaybeden Demirkol için Harrankapı Camisinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Namazın ardından cenaze Harrankapı Mezarlığında defnedilecek.

Demirkol'un kalp ve akciğer rahatsızlıklarının bulunduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:32 Kaynak: İHA

Malatya, Haliliye, Fevzi Demirkol, Şanlıurfa, Güncel
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