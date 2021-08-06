Belediye başkanının ağabeyi ve yengesini darp eden 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Karaman Belde Belediye Başkanı Servet Üstün'ün ağabeyini ve yengesinin evine girip uyurken darp eden 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabaha karşı Karaman beldesi Kadı Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre hırsızlık şüphelileri AK Parti'li Karaman Belediye Başkanı Servet Üstün'ün ağabeyinin evine girdi. Burada eşyaları da dağıtan şüpheliler uyudukları sırada Hüsamettin Üstün ve eşi Yadigar Üstün'ü ağır yaralayarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şüphelileri kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı. Birçok suçtan sabıkası olduğu iddia edilen Umut S. (44), oğlu G.S. (18), N.T. (16), Mertcan B., Onur A. geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkan zanlılar nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. - ZONGULDAK