Son Dakika Haberleri: Belediye başkanının aracına ateş eden 3 kişi tutuklandı
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Belediye başkanının aracına ateş eden 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinin belediye başkanının özel aracına av tüfeğiyle ateş edip zarar verdikleri ve camına "Bu son uyarı" şeklinde not bıraktıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Belediye başkanının aracına ateş eden 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinin belediye başkanının özel aracına av tüfeğiyle ateş edip zarar verdikleri ve camına "Bu son uyarı" şeklinde not bıraktıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

19 Kasım Salı günü gece saatlerinde, belediye başkanı Recep Boyacıoğlu'nun özel aracına av tüfeğiyle ateş eden kimliği belirsiz kişiler, aracın camına da "Bu son uyarı" şeklinde not bırakarak kaçtı.

Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler Mehmet Ö, İbrahim G. ve Muhammet Ali İhsan P'yi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüpheli Mehmet Ö'nün ifadesinde, olayın siyasi bir nedeninin olmadığını söylediği öğrenildi.

Belediye başkanın oğlu A.B'nin, eşinin eski nişanlısı olduğunu ifade eden Mehmet Ö'nün ifadesinde, A.B'nin uzun süredir kendisini ve eşini mesaj yazarak rahatsız ettiği gerekçesiyle bu olayı gerçekleştirdiklerini söylediği belirtildi.

Kazımkarabekir, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:06 Kaynak: AA
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