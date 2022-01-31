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Belediye başkanının baldızı intihar etti - Son Dakika

Belediye başkanının baldızı intihar etti

31.01.2022 23:02
Belediye başkanının baldızı intihar etti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal'ın baldızı olduğu öğrenilen Ş.D. intihar etti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal'ın baldızı olduğu öğrenilen Ş.D. intihar etti.

Edinilen bilgilere göre, Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi Abacık Mahallesi'nde yaşayan Ş. D. (59) adlı kadın kendini astı. Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal'ın baldızı olduğu öğrenilen Ş.D.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Cenaze Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

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Ömer Ünal, Zonguldak, İntihar, Filyos, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belediye başkanının baldızı intihar etti - Son Dakika


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