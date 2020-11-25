Belediye başkanının dokunuşu ile hayatı değişti - Son Dakika

Belediye başkanının dokunuşu ile hayatı değişti

25.11.2020 08:48

Belediye başkanının dokunuşu ile hayatı değişti Alkol bağımlısı temizlik işçisi, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimat ve girişimleriyle alkol tedavisi oldu, hem işine döndü hem de ailesiyle olan sorunları ortadan kalktı Yaklaşık 10 yıldır alkol kullanan ve tedavi sonrası alkolü...

Belediye başkanının dokunuşu ile hayatı değişti

Alkol bağımlısı temizlik işçisi, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimat ve girişimleriyle alkol tedavisi oldu, hem işine döndü hem de ailesiyle olan sorunları ortadan kalktı

Yaklaşık 10 yıldır alkol kullanan ve tedavi sonrası alkolü bırakan temizlik işçisi Ali Sedat Çakmakçı: "Başkanımız beni işimden atabilirdi ama topluma kazandırdı, ailem de işim de kurtuldu"

ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde görev yapan ve yaklaşık 10 yıldır alkol kullanan temizlik işçisi, Belediye Başkanı Aşkın Tören tarafından alkol tedavisine gönderildi. Hem ailevi sorunları düzelen hem de işine devam eden temizlik işçisi, topluma kazandırılmanın ve alkolden kurtulmanın mutluluğunu yaşıyor.

Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli olan 42 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Ali Sedat Çakmakçı, yaklaşık 10 yıldır alkol kullandığı için ailevi sorunlar yaşamaya başladı. Son günlerde alkolün dozunu kaçırdığı için, çalışma esnasında da sorunlar yaşayan Çakmakçı hakkında tutanaklar tutuldu. İşten çıkartılma durumuna gelen Çakmakçı'nın durumunu öğrenen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, temizlik işçisinin görevine son vermek yerine alkol tedavisinin başlatılması için öncülük etti. 16 gün hastane tedavisinin ardından işinin başına geri dönen temizlik işçisi, ailesiyle yaşadığı sıkıntıların da bu sayede çözülmesinin ve topluma kazandırılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

"Hem ailede hem de işimde sıkıntılar oluyordu"

"Ben yaklaşık 10 yıldır alkol kullanıyordum" diyen temizlik işçisi Ali Sedat Çakmakçı, "Bu da başkanımızın kulağına gitmiş. Sağ olsun kendisi de işime son vermek yerine, hayata tutunmam yeniden başlamam için bana fırsat verdi. Kendime yapamadığımı başkanımız merhametiyle insana verdiği değer sebebiyle bana yaptı işime, eşime ve aileme çok daha güçlü tutunmak için bana sebep oldu. Allah razı olsun beni yeniden topluma kazandırmak istedi ve Samsun'a tedavi için gönderdi. Şu anda tedavim devam ediyor ve hiçbir şekilde alkol aklıma gelmiyor. Alkol aldığım zaman hem ailevi yönden hem de iş yönünden sıkıntılar oluyordu. Şu an çok şükür yeniden topluma kazandırıldım. Tedavim 16 gün boyunca hastanede devam etti, şimdi ise ilaç tedavim sürüyor. Tam anlamıyla bitene kadar tedavim devam edecek, işime de devam ediyorum" şeklinde konuştu.

"Beni yeniden topluma kazandırdı"

Çalıştığı esnada hareketlerinden ve akşamdan kullandığı alkolün etkisiyle işinde aksamalar olduğunu ve kimi zaman sorunlar yaşadığını aktaran Çakmakçı, "Tutanak tutulunca Belediye Başkanımız Aşkın Tören'in kulağına gitti. Kendisi de beni topluma kazandırmak adına bir personel ve kendi aracı ile hastaneye göndererek tedaviye başlattı. Kendisi de bizzat yakından ilgilendi. Şu anda çok iyiyim hem ailem hem de işim kurtuldu" diye konuştu.

"Doktorlar da şaşırdı, tedavim sonuç verdi, alkol aklımın ucundan bile geçmiyor"

Hastanede tedavi gördüğü sırada, personel ve doktorların, bir belediye başkanının bu şekilde tedavi için öncülük etmesine şaşırdıklarını da ifade eden Çakmakçı, "Bana 'böyle iyi niyetli belediye başkanları varmış' dediler ve şaşırdılar. Şu anda alkol aklımın ucundan dahi geçmiyor. Tedavim de sonuç verdi. Başkanımız yakından ilgilendi ve zahmet etti, ben de faydasını gördüm, bunun da herkese örnek olmasını diliyorum" dedi.

Belediye başkanının dokunuşu ile hayatı değişti
Belediye başkanının dokunuşu ile hayatı değişti
Belediye başkanının dokunuşu ile hayatı değişti
Belediye başkanının dokunuşu ile hayatı değişti
Belediye başkanının dokunuşu ile hayatı değişti
Belediye başkanının dokunuşu ile hayatı değişti

Temizlik İşçisi, Aşkın Tören, Altınordu, Alkol, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Belediye başkanının dokunuşu ile hayatı değişti - Son Dakika


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