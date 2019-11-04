Son Dakika Haberleri: Belediye başkanının eşi ebru sergisi açtı
Son Dakika Yerel Belediye başkanının eşi ebru sergisi açtı

Belediye başkanının eşi ebru sergisi açtı

6 saat önce

Belediye başkanının eşi ebru sergisi açtıBURSA - Bursa'da belediye başkanının eşinin açtığı ebru sergisi göz kamaştırdı.

Belediye başkanının eşi ebru sergisi açtı

BURSA - Bursa'da belediye başkanının eşinin açtığı ebru sergisi göz kamaştırdı.

Mustafakemalpaşa ilçesinin eski Belediye Başkanı Sadi Kurtulan'ın eşi Necibe Kurtulan, 2007 yılından itibaren uğraştığı ebru sanatında ikinci sergisini açtı. İkinci şahsi sergisini Tayyare Kültür Merkezinde açan Necibe Kurtulan, 54 eserini sergiledi. Serginin açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve sanatseverler katıldı.

Necibe Kurtulan, "İlk sergimi Mustafakemalpaşa ilçesinde açmıştım, bu defa Bursa'da açayım dedim. Yaptığım eserleri ziyaret edenler çok beğendi, olumsuz tepki almadım. Sergimiz cumartesi gününe kadar açık" dedi.

Serginin kurdelasını kesen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Necibe Kurtulan'ı tebrik etti.

Belediye başkanının eşi ebru sergisi açtı

Mustafakemalpaşa, Sadi Kurtulan, Alinur Aktaş, Bursa, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aslan yavrusu gibi kedi! Tam 11 kilo
Şarkıcı Ebru Polat, Ezhel'in Aya isimli şarkısında kalça dansı yaptı Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı Rusya'nın Suriye'deki S-300 ve S-400'lerini kapattığı iddia edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 22:14:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye başkanının eşi ebru sergisi açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]