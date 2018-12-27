Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanının Evi Alev Alev Yandı

Belediye Başkanının Evi Alev Alev Yandı

30 dakika önce

Tut İlçe Belediye Başkanı Cemal Avcı'nın evi alev alev yandı.

Belediye Başkanının Evi Alev Alev Yandı, System.String[]
Tut İlçe Belediye Başkanı Cemal Avcı'nın evi alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Tut ilçesi Çanakçı mevkiinde bulunan Belediye Başkanı Cemal Avcı'ya ait evde yangın çıktı. İlçeye kısa film çekmek için gelen misafirlerin kaldığı evde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden misafirler dışarı çıkarak canları zor kurtardı.

Alev alev yanan evi söndürmek için bir taraftan Tut Belediyesi İtfaiye ekipleri bir taraftan da vatandaşlar yangına müdahale etti. Evin büyük kısmını kullanılmaz hale getiren yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Yangında büyük maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:12 Kaynak: İHA

Cemal Avcı, Tut, 3. Sayfa
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