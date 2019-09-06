Son Dakika Haberleri: Belediye başkanının evine pompalı tüfekle ateş edildi
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Belediye başkanının evine pompalı tüfekle ateş edildi

1 saat önce

Antalya'da Serik İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine pompalı av tüfeğiyle ateş edildi.

Antalya'da Serik İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine pompalı av tüfeğiyle ateş edildi.

Alınan bilgiye göre, Belediye Başkanı Aputkan'ın Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan evinin önüne bir otomobille gelen kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler pompalı tüfekle ateş etti.

Bu sırada evde bulunan ve yara almadan kurtulan Aputkan ve aile fertleri durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzere olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede, evin dış kapısında ve 2 odanın dış cephesinde 72 saçma deliği tespit edildi.

Aputkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece saatlerinde evine ateş edildiğini söyledi.

Olayı gerçekleştiren kişilerle ilgili olarak şüphelilerin beyaz renkli bir otomobille geldiklerine yönelik bilgi olduğunu ifade eden Aputkan, jandarmanın konuyu araştırdığını bildirdi.

Aputkan, "Bu konuda güvenlik güçlerimize inanıyoruz. Yapanlar ve ne amaçla yaptıkları ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla şu anda 'şu yaptı' demem mümkün değil. İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz. Yaşanmaması gereken üzücü bir olay." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:56 Kaynak: AA
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