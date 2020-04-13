Belediye başkanının evine silahlı saldırı - Son Dakika

Belediye başkanının evine silahlı saldırı
6 saat önce
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Özburun beldesinin Belediye Başkanı Şahin Şener'in evine silahlı saldırı düzenlendi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Özburun beldesinin Belediye Başkanı Şahin Şener'in evine silahlı saldırı düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre, dün gece Şener'in evine kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce ateş edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:14 Kaynak: İHA
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