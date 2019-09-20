Son Dakika Haberleri: Belediye başkanının evine silahlı saldırıda ikinci operasyon (2)
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Belediye başkanının evine silahlı saldırıda ikinci operasyon (2)

1 saat önce

TUTUKLANDILARAntalya'nın Serik İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Aputkan'ın evine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.K., Ç.Ç., S.Ö. ve R.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Belediye başkanının evine silahlı saldırıda ikinci operasyon (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR
Antalya'nın Serik İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Aputkan'ın evine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.K., Ç.Ç., S.Ö. ve R.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.


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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:42 Kaynak: DHA
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