Belediye başkanının evine silahlı saldırıda ikinci operasyon (2)
1 saat önce
TUTUKLANDILARAntalya'nın Serik İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Aputkan'ın evine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.K., Ç.Ç., S.Ö. ve R.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:42 Kaynak: DHA
TUTUKLANDILAR
Antalya'nın Serik İlçe Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Aputkan'ın evine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.K., Ç.Ç., S.Ö. ve R.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.
Erdoğan'dan Diyarbakır anneleriyle ilgili talimat: Derdi olan gitsin, sulandırmayın Yargı paketinde önemli gelişme! AK Parti metni istişare için MHP'ye sundu Özhaseki, 'Erdoğan'ın oy oranı yüzde 39.1' diyen araştırmayı yorumladı: Allah'a şükür bizim anketlerimizde sıkıntı yok Hayatını kaybeden Neslican Tay'ın son paylaşımı yürek dağladı: Yaşamayı çok istiyorum