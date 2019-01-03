Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanının İsimini Kullanarak Dolandırıcılığa Hapis Cezası

Belediye Başkanının İsimini Kullanarak Dolandırıcılığa Hapis Cezası

19 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel olduğunu söyleyerek döviz bürosunu 10 bin avro dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Belediye Başkanının İsimini Kullanarak Dolandırıcılığa Hapis Cezası, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel olduğunu söyleyerek döviz bürosunu 10 bin avro dolandırdığı iddiasıyla yargılanan sanık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan sanık Nurhan Tanju Aydoğmuş, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, döviz bürosu çalışanları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen döviz bürosu çalışanı M.Y, büronun Muratpaşa Belediyesi'ne yakın bir yerde olduğunu, aynı iş yerinde çalıştığı A.K'yi telefonla arayan bir kişinin kendisini Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel olarak tanıttığını belirtti.

Daha sonra telefonu kendisinin aldığını, telefondaki kişinin 10 bin avro almak istediğini ve parayı Muratpaşa Belediyesine getirmesini söylediğini aktaran M.Y, şunları anlattı:

"Kendisini Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel olarak tanıtan kişi bana 'Oğlum ben karşıda Muratpaşa Belediye binasındayım, buraya 10 bin avro ile gel, Türk lirası karşılığını bu binada vereceğiz' dedi. Belediye binasının önüne geldiğimde 'benim şoförüm var sen parayı ona ver' dedi. Binanın içine girdikten sonra telefon kapandı. Parayı teslim ettiğim sanık da ortada yoktu. Daha sonra beni arayan telefon numarasını aradım, ulaşamadım, sonra hemen döviz dükkanımıza koştum ve durumu anlattım."

Sanık Aydoğmuş ise tanığın ifadesini kabul etmediğini fakat izinli olarak cezaevinden çıktığında eşten dosttan para bulup, söz konusu parayı ödemek istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığa "dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:46 Kaynak: AA

Menderes Türel, Antalya, Güncel
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