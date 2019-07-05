Belediye başkanının kız kardeşi toprağa verildi
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Mersin'in Silifke ilçe Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın başından silahla vurduğu iddia edilen kız kardeşi Meryem Aktan toprağa verildi.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:17 Kaynak: İHA
'in Silifke
ilçe Belediye Başkanı Mücahit Aktan
'ın başından silahla vurduğu iddia edilen kız kardeşi Meryem
Aktan toprağa verildi.
Yaklaşık 2 ay önce Başkan Aktan'ın başından silahla vurduğu iddia edilen kız kardeşi Meryem Aktan, tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Cenazesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki babaevine getirilen Aktan, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Aktan'ın yakınlarının yanı sıra Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altınok, MHP
Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay ve vatandaşlar katıldı.
Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, 8 Mayıs'ta evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralanmış, gözaltına alınan belediye başkanı tutuklanmıştı. - MERSİN
Belediye başkanının vurduğu öne sürülen kız kardeşi kurtarılamadı
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