Belediye başkanının koronavirüs tedavisi gören ağabeyi hayatını kaybetti - Son Dakika

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Belediye başkanının koronavirüs tedavisi gören ağabeyi hayatını kaybetti
6 saat önce
KOCAELİ'nin Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün koronavirüs nedeniyle tedavi gören ağabeyi Köksal Söğüt (50), yaşamını yitirdi.
KOCAELİ'nin Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün koronavirüs nedeniyle tedavi gören ağabeyi Köksal Söğüt (50), yaşamını yitirdi.
Körfez ilçesinde müteahhitlik yapan Köksal Söğüt, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs teşhisiyle tedaviye alındı. Aynı zamanda böbrek rahatsızlığı da bulunan Söğüt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Köksal Söğüt'ün bu sabah yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ağabeyi için sosyal medya hesabından plazma ihtiyacı duyurusu yapmıştı. Başkan Söğüt, ağabeyinin tedavisi için koronavirüs tedavisi görerek iyileşen, 14 gün izole olan kişilerin plazma bağışında bulunması için yardım istemişti.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:54 Kaynak: DHA
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