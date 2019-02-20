Belediye Başkanının Makam Aracıyla Okula Gittiler

Isparta'da üniversite öğrencisinin Instagram hesabı üzerinden talep ettiği makam aracı ile okula bırakılma isteği karşılık buldu.

Isparta'da üniversite öğrencisinin Instagram hesabı üzerinden talep ettiği makam aracı ile okula bırakılma isteği karşılık buldu. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Benim aracım, halkımıza yani size ait, tabii ki bırakırız" diyerek, makam aracı ile 3 genci Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yerleşkesi'ne bıraktırdı.



Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kentte yaşayanların sorunlarına ve sorularına yanıt bulmaları adına sosyal medya hesabı Instagram üzerinden 'soru-cevap' çalışması başlattı. Günaydın, geçtiğimiz akşam 20.00-23.00 saatleri arasında, vatandaşlar tarafından kendisine yöneltilen tüm soruları yanıtladı. Vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirmeye çalışan Günaydın'a, bir üniversite öğrencisinden ilginç bir talep de geldi. Instagram'da, 18 yaşındaki Osman Karagöz isimli öğrenciden gelen "Başkanım, bizi yarın makam aracınızla okula bırakabilir misiniz?" talebine karşılık veren Günaydın, "Benim aracım, halkımıza yani size ait, tabii ki bırakırız" dedi.



KYK önünden makam aracı ile alındılar



Yanıt sonrasında öğrenciden numarasını alan yetkililer, ertesi gün için planlama yaptı. KYK Isparta Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda kaldığı bilgisine ulaşılan üniversite öğrencisi Osman Karagöz, sabah 08.30 sıralarında Günaydın'ın makam aracının kendilerini almaya geldiğini görünce büyük heyecan yaşadı. Beraberindeki arkadaşları Ömer Kaan Özdemir ve Yunus Yıldız ile birlikte KYK yurdu önünde bekleyen Karagöz, başkanın makam aracına bindikten sonra yola çıkıldı.



Üniversite öğrencisinden başkana teşekkür



SDÜ Doğu Yerleşkesi'ndeki Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Ziraat Fakültesi'ne makam aracı ile ulaşan öğrencilerden Karagöz, okullarına vardıklarında, "Buradan başkanıma teşekkür ediyorum. Seçimlerde başarılar diliyorum" diye konuştu.



Makam aracında yaşadığı duyguları anlatan Karagöz şöyle devam etti:



"Akşam belediye başkanı Instagram'da soru-cevap seçeneği açmış, ben de başkanımızdan bunu talep ettim. Bizi üniversiteye bırakmasını teklif ettim. Afyonkarahisarlıyım, Ziraat Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim, yanımdakiler de sınıf arkadaşlarım Ömer ve Yunus. Teşekkür ediyorum."



Öğrencilerin taleplerinin yerine gelmesi sonrasında yaşadıkları heyecan ve mutlulukları da gözlerinden okundu. - ISPARTA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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