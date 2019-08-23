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Belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı bulundu

27 dakika önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinin belediye başkanı Serdar Sandal, makam odasında dinleme cihazı tespit ettiklerini, konuyla ilgili emniyet müdürlüğü ekiplerinin cihazı incelediğini ve suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı bulundu, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinin belediye başkanı Serdar Sandal, makam odasında dinleme cihazı tespit ettiklerini, konuyla ilgili emniyet müdürlüğü ekiplerinin cihazı incelediğini ve suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

Sandal, yaptığı yazılı açıklamada, makam odasındaki elektrik prizinde tespit ettikleri dinleme cihazıyla ilgili Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğüne bilgi verdiklerini, belediye personeli ve emniyetten gelen uzman polisler eşliğinde olayın tutanak altına alındığını ifade etti.

Uzmanların yakın mesafeden dinleme yapmakta kullanıldığı belirlenen cihazı ayrıntılı incelemek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürdüğünü aktaran Sandal, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Makam odamıza dinleme cihazı yerleştirecek kadar ne konuştuğumuzu, neler yapacağımızı merak edenler kimlermiş hep birlikte öğrenelim. İl ve ilçe emniyet müdürlüğünden gelen, cihazı inceleyen ve bizleri bilgilendiren tüm polis arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Suç duyurusunda bulundum. Eminim odama dinleme cihazı yerleştirenler hızla bulunacaktır. Avukatlarımızla birlikte konunun takipçisi olacağız.

Bizim kimseden saklayacak, gizleyecek bir şeyimiz yok. Biz bu makama şifreli asansörleri, kilitli demir kapıları kıra kıra geldik. Kapılarımızı tüm halkımıza açtık. Geriye dönük birçok dosyayı Teftiş Kurulumuza gönderdik. Anlaşılan birilerinin ayağına fena basmışız."

Serdar Sandal, Bayraklı, Sandal, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 02:26 Kaynak: AA
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Bayraklı Belediye Başkanı'nın odasında dinleme cihazı bulundu
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