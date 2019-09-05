Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanının makam şoförüne bıçaklı saldırı
Son Dakika Güncel Haber

Belediye Başkanının makam şoförüne bıçaklı saldırı

3 saat önce

Afyonkarahisar'ın Çay İlçe Belediye Başkanı'nın makam şoförü, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Belediye Başkanının makam şoförüne bıçaklı saldırı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Çay İlçe Belediye Başkanı'nın makam şoförü, uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, dün ilçede bir vatandaşın düğün törenine katıldı. Düğün sonunda başkan Atlı ile görüşmek isteyen Sedat Ç. ile kardeşi Ali Ç'ye bugün için randevu verildi.

Bunu kabul etmeyen ve alkollü oldukları ileri sürülen Sedat Ç. ile kardeşi Ali Ç, başkan Atlı'nın makam şoförü Metin Sansarcı ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sedat Ç, Sansarcı'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Çay Devlet Hastanesine kaldırılan Sansarcı'nın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden Sedat Ç, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Çay Belediyesinde memur olarak çalıştığı öğrenilen Ali Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hüseyin Atlı, Afyon, Çay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'nun eşi ve kızına yönelik cinsel saldırı imasında bulunan kişi serbest bırakıldı
Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip LPG'ye 3 kuruş zam geldi 80 yaşındaki caretta carettayı çekiçle yaralamışlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:41:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanının makam şoförüne bıçaklı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]