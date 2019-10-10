Son Dakika Haberleri: Belediye başkanının motosikletini çalan 3 zanlı tutuklandı
Son Dakika Güncel Belediye başkanının motosikletini çalan 3 zanlı tutuklandı

Belediye başkanının motosikletini çalan 3 zanlı tutuklandı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesi Belediye Başkanı Mesut Ulusoy'un motosikletini çalan 3 kişi, çaldıkları başka motosikletle yakalandı.

Belediye başkanının motosikletini çalan 3 zanlı tutuklandı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli beldesi Belediye Başkanı Mesut Ulusoy'un motosikletini çalan 3 kişi, çaldıkları başka motosikletle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, iki gün önce Karaadilli Belediyesinin önünde park halindeki Ulusoy'a ait 03 SN 937 plakalı motosiklet kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Ulusoy'un şikayeti üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaadilli ve Tatarlı beldeleri ile Çay ilçesinde güvenlik kamerası kayıtlarında yaptıkları incelemede motosikletin çalınmasında kullanılan aracı ve içerisindeki 3 kişiyi tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonucu belde girişinde durdurulan kamyonetin bagajında kırmızı renkli motosiklet bulundu. Ekipler, araçtaki H.T, B.A. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Kamyonetin bagajından çıkan motosikletin Başkan Ulusoy'a ait olmadığı Antalya'dan çalındığı belirlendi.

Zanlıların, jandarmadaki ifadesinde Belediye Başkanı Mesut Ulusoy'un da motosikletini çaldıklarını ve Ankara'da sattıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:56 Kaynak: AA
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