Belediye başkanının öldürülmesi davasında, eski başkana tahliye - Son Dakika

Belediye başkanının öldürülmesi davasında, eski başkana tahliye

15.10.2020 12:18
Belediye başkanının öldürülmesi davasında, eski başkana tahliye, System.String[]

KONYA'da Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu'yu (42) yırtılan afiş nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürmekle suçlanan tutuklu sanıklar Abdurrahman Koç (26) ile yerel seçimlerde İYİ Parti'den belediye başkanı adayı olan babası Abdullah Koç (52) ve 3 tutuksuz...

KONYA'da Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu'yu (42) yırtılan afiş nedeniyle çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürmekle suçlanan tutuklu sanıklar Abdurrahman Koç (26) ile yerel seçimlerde İYİ Parti'den belediye başkanı adayı olan babası Abdullah Koç (52) ve 3 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan eski belediye başkanı Abdullah Koç, tahliye edildi.

Cumhur İttifakı'nın adayı olarak girdiği 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Doğanhisar Belediye Başkanı seçilen MHP'li İhsan Öztoklu, 24 Mayıs gecesi Başköy Mahallesi'nde bir billboarda, seçimden sonra astırdığı kendi resmi ve adının olduğu, 'Haydi Bismillah Tüm Doğanhisarlı Hemşerilerime Gönülden Teşekkürler' yazılı afişin yırtıldığını öğrendi. Bunun üzerine jandarmaya ihbarda bulunup belediye çalışanları İsmail Kağan Kapıcı ve Ümit Kalkan ile kendisine ait araçla mahalleye gitti. Billboard önünde durdukları sırada Ümit Kalkan, afişi yırtanlara küfretti. Bunun üzerine Öztoklu'nun selefi ve seçimlerde İYİ Parti Belediye Başkanı adayı olan Abdullah Koç, oğlu Abdurrahman Koç ve akrabası Osman Koç (51) ile mahalle halkından bazı kişiler geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdurrahman Koç, Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'ya bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Öztoklu, çağrılan ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Öztoklu, yaklaşık 3 saat sonra, hayatını kaybetti. Öztoklu'nun vücudunda 4 bıçak darbesi bulunduğu, ikisinin öldürücü nitelikte olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Abdurrahman Koç, babası Abdullah Koç ve akrabaları Osman Koç tutuklandı.

Olayın ardından Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, Öztoklu'yu bıçaklayan Abdurrahman Koç hakkında 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi. Babası eski belediye başkanı Abdullah Koç ve akrabası Osman Koç hakkında ise 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olayın tutuksuz sanıkları İrfan Kaynak (45) hakkında 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme', Necmi Yavuz (21) hakkında ise 'Suçu işlemeye alenen tahrik etme' suçlarından ceza verilmesi istendi.AZMETTİRİCİ OLARAK YARGILANAN ESKİ BAŞKAN TAHLİYE EDİLDİ Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında Öztoklu'yu bıçaklayan Abdurrahman Koç, babası Abdullah Koç, tutuksuz sanıklar Osman Koç, İrfan Kaynak ve Necmi Yavuz'un yanı sıra taraf avukatları ve aileler katıldı. Duruşmada tanıkların dinlenilmesinin ardından, 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan eski belediye başkanı Abdullah Koç hakkında tahliye kararı çıktı.

Mahkemenin tahliye kararına, öldürülen belediye başkanı İhsan Öztoklu'nun eşi Hanife Öztoklu'nun itiraz edeceği belirtildi.


Belediye başkanının öldürülmesi davasında, eski başkana tahliye
Belediye başkanının öldürülmesi davasında, eski başkana tahliye
Belediye başkanının öldürülmesi davasında, eski başkana tahliye
Belediye başkanının öldürülmesi davasında, eski başkana tahliye

Abdurrahman Koç, İhsan Öztoklu, Abdullah Koç, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belediye başkanının öldürülmesi davasında, eski başkana tahliye - Son Dakika

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