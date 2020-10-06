Belediye başkanının tepki gösterdiği, dereye moloz atan kişiye 12 bin TL ceza - Son Dakika

BURSA'da, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medyadan tepki gösterdiği kaçak moloz döken Mehmet K.'ye (42) encümen kararıyla bugün 12 bin 133 TL ceza uygulandığını söyledi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesaplarından Mahmudiye Mahallesi'nde Mehmet K. tarafından Bedre Deresi'ne 4 çuval moloz atılma anına dair görüntü paylaştı. Görüntülerde; bir kişinin hafif ticari aracıyla dere kenarına geldiği ve bagajdan aldığı 4 çuval molozu dere kenarına attığı görüldü.

'BELEDİYEYİ ARASAYDIN 20 TL'YE ALIRDIK'Başkan Taban ise kaçak moloz döken kişiye sosyal medyadan paylaşım yaparak, tepki gösterdi. Başkan Taban yaptığı paylaşımda, 4 çuval attınız. 153'ü arasaydınız 20 TL'ye gelip alabilirdik. Şimdi bu hareket size 12.000 TL'ye mal olacak. Tercih sizin" dedi.12 BİN 133 LİRA CEZA KESİLDİBugün toplanan encümen üyeleri, Mehmet K.'ya 'İnşaat molozları dökerek çevre kirliliğine sebebiyet vermek'ten dolayı 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/4 maddesi' gereğince 12 bin 133 TL cezai işlem uygulanmasına karar verdi.BAŞKAN TABAN: DUYARLILIĞI EKSİK OLAN VATANDAŞLARIMIZ VAR Toplantının ardından açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Atığın atılmaması gereken alanda duyarlı bir vatandaşımızın bu anı görüntülemesiyle beraber bir tespitimiz olmuştu. Bu tespit neticesinde de biz bunu daha anlaşılır dille, yapıcı olması için sosyal medya hesabımızdan paylaşım yapmıştık. Bu paylaşım neticesinde de, ciddi anlamda etkileşim olduğunun farkına vardık. İnşallah hiç çevreyi kirleten vatandaşlarımız olmasın. Bizler de bu cezaları işletmek durumunda olmayalım. Duyarlılığı eksik olan vatandaşlarımızın olduğunu görüyoruz. Belediyemizin 153 çağrı merkezimizi arayarak, gerekli şikayetlerde bulunabilirsiniz. Bu olay üzerine de her Salı günü toplanan encümenimizin bu gün yaptığı görüşme neticesinde, atık atan vatandaşımıza kabalahatler kanununa göre 12 bin 133 TL'lik cezai işlem uygulanmasına karar alındı" dedi.'DOĞAYI KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ'

Çağrıda bulunan Taban, "Doğayı korumak hepimizin görevi. Nihayetinde tabiatın insana ihtiyacı yok ama insanlar olarak bizlerin tabiata ihtiyacımız var. Duyarlılığımızla doğayı korumak zorundayız. Dolayısıyla bu sürecin arkasında olacağımı ve bu maksatta olan tüm vatandaşlarımıza da meydanın boş olmadığını her fırsatta göstereceğimi ifade ediyorum. Duyarlı vatandaşlarımıza da çağrım şudur; lütfen pes etmeyelim. Az sayıda insanın çevreyi kirletmesine fırsat ve imkan tanımayalım. Türkiye'nin en kolay ulaşılabilir çağrı merkezi İnegöl'de gerçekleştiriyoruz. Kanunun bize vermiş olduğu yetkiyi kullanıyoruz. Burada amacımız insanları oturup cezalandırmak değil. Ancak takdir edersiniz ki o kirletecek, diğeri kirletecek… Biz bu şekilde bu şehirde nasıl birlikte yaşayacağız. Böyle bir sistem yok. Bunun adı sistemsizlik. Temiz bir şehir hedefine adım adım ulaşacağımıza eminim" diye konuştu.