Belediye başkanının vurduğu iddia edilen kız kardeşi öldü
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Mersin'de Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın yaklaşık iki ay önce silahla yaraladığı öne sürülen kız kardeşi Meryem Aktan yaşamını yitirdi.
Mersin
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:27 Kaynak: AA
'de Silifke
Belediye Başkanı Mücahit Aktan
'ın yaklaşık iki ay önce silahla yaraladığı öne sürülen kız kardeşi Meryem
Aktan yaşamını yitirdi. Taşucu
Mahallesi'ndeki evinde ağabeyi Mücahit Aktan tarafından tabancayla başından vurulduğu iddia edilen ve Mersin Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi süren Meryem Aktan yaşam mücadelesini kaybetti.
Aktan'ın cenazesinin ilçede toprağa verileceği öğrenildi.
Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, 8 Mayıs'ta evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralanmış, gözaltına alınan belediye başkanı tutuklanmıştı.
Belediye başkanının vurduğu öne sürülen kız kardeşi kurtarılamadı
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