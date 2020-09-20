Belediye başkanının yeni makam aracı elektrikli motosiklet - Son Dakika

Belediye başkanının yeni makam aracı elektrikli motosiklet

- Belediye başkanının yeni makam aracı elektrikli motosiklet Safranbolu Belediye Başkanı, "temiz çevre" ve hareketliliğe dikkat çekmek amacıyla şehir içinde makam aracı olarak elektrikli motosiklet kullanacak UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında...

- Belediye başkanının yeni makam aracı elektrikli motosiklet

Safranbolu Belediye Başkanı, "temiz çevre" ve hareketliliğe dikkat çekmek amacıyla şehir içinde makam aracı olarak elektrikli motosiklet kullanacak

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Belediye Başkanı Elif Köse, sıfır emisyon ve hareketliliğe dikkat çekmek amacıyla şehir içinde elektrikli motosiklet kullanacak.

Safranbolu Belediyesi ve Karabük Bisiklet Derneği tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi. Aslanlar mevkisinden başlayan etkinlikte, bisiklet sevenler Tarihi Çarşı bölgesine kadar pedal çevirdi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de etkinliğe yeni makam aracı olan "78 SB 001" plakalı elektrikli motosikletiyle katıldı.

Başkan Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 500 belediyenin değişik etkinlikleri olduğunu, kendilerinin de her yıl farklı etkinliklerle Avrupa hareketlilik Haftası'nı kutlayacaklarını söyledi.

Sıfır emisyon, karbon ayak izinin azaltılmasıyla ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Köse, "Çok kısa mesafeleri araçlarla gidip geliyoruz. Yaya olarak yürümeyi denemeye başlamalıyız diye düşünüyorum. O kadar fazla araç var ki, kentlerde artık park edecek yer bulamıyoruz. Bunun çözümü daha fazla park yapmak değil, daha fazla araba kullanmanın önüne geçmek diye düşünüyorum. Ne kadar fazla yol, ne kadar fazla otopark yaparsanız yapın, araç sayısının azalmasına engel olmadığınız sürece bu problemleri çözmeniz imkansız" dedi.

İlçede bisiklet yollarıyla ilgili çalışmaları başlattıklarını aktaran Köse, şunları kaydetti.

"Bisiklet yollarının kent içindeki planları yapıldı. Ancak Safranbolu Belediyesinin imar planlarına işli olmadığı için henüz hayata geçiremedik. İşli olması şunun için önemli. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında birçok ödüller veriliyor. Bizde bu konuda bir destek almak istiyoruz, ciddi, amacına uygun bisiklet yolları yapmak istiyoruz. Bisiklet yolunu yapmış olmak için yapmak istemiyoruz. O nedenle daha profesyonel yaklaşarak planlarımızı hazırladık, bunları imar planlarına işlettikten sonra seneye işlemiş olacağız, bununla ilgili projeyi de Avrupa Birliğine sunmuş olacağız."

Elektrikli makam aracı

Başkan Köse, Zabıta Müdürlüğü ve kendisinin makam aracı olarak kullanmak üzere elektrikli motosikletler aldıklarını vurgulayarak, "Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne elektrikli bir araç aldık, bir tane de benim kullanacağım elektrikli araç var. Biz bu konuda da vatandaşlarımızı duyarlı olmaya ve etrafındakileri de bu konuda elektrikli araç, bisiklet kullanmak ya da yaya olarak işlerine gidip gelme konusunda desteklemelerini istiyoruz" diye konuştu.

Karabük Bisiklet Derneği Başkanı Kenan Aydoğdu ise Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisikletçiler olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Temel felsefelerinin insanların araçlarından inerek bisikletli ya da yaya olarak hareketlerini artırmak istediklerini vurgulayan Aydoğdu, Safranbolu Belediyesinin pazartesi günü yapacağı araçsız işe gitme etkinliğine katılacaklarını kaydetti.

Görme engelli bisiklet binicisi

Avrupa Hareketlilik Haftasına katılan görme engelli bisiklet binicisi Tayfun Tezcan da uzun yıllardır bisiklet kullandığını belirtti.

Önde gören arkada görme engelli bir kişi olmak üzere iki kişinin senkronizasyonuyla sürüş yaptıklarını kaydeden Tezcan, "Bizler engellilerin bisiklete binmesini, sokağa çıkmasını, sosyal hayata daha fazla katılmasını istiyoruz. Engelli bilincini toplumda artırmak istiyoruz. Her yerde her şekilde sosyal hayatta olmayı, belediyelerimizin sivil toplum örgütlerimizin diğer kuruluşlarımızın da erişilebilirlik anlamında bizleri desteklemesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bisiklet tutkunları Aslanlar mevkisinden yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Tarihi çarşı bölgesine kadar pedal çevirdi.

Belediye başkanının yeni makam aracı elektrikli motosiklet

Safranbolu, Elif Köse, Bisiklet, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 13:59 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye başkanının yeni makam aracı elektrikli motosiklet - Son Dakika

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