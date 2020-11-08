Belediye başkanının zarf açma aparatını tartıştığı vatandaşın koluna sapladığı iddiası - Son Dakika

Belediye başkanının zarf açma aparatını tartıştığı vatandaşın koluna sapladığı iddiası

08.11.2020 12:26

Belediye başkanının zarf açma aparatını tartıştığı vatandaşın koluna sapladığı iddiası -Afyonkarahisar'da belde belediye başkanı hakkında şok iddia -Koluna zarf açma aparatı saplanan vatandaş ve belediye başkanı karşılıklı bir birlerinden şikayetçi oldu -Belediye başkanı olayın zarf açma...

Belediye başkanının zarf açma aparatını tartıştığı vatandaşın koluna sapladığı iddiası

-Afyonkarahisar'da belde belediye başkanı hakkında şok iddia

-Koluna zarf açma aparatı saplanan vatandaş ve belediye başkanı karşılıklı bir birlerinden şikayetçi oldu

-Belediye başkanı olayın zarf açma aparatı ile değil kalemle gerçekleştirildiğini söyledi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahir'da geçtiğimiz günlerde AK Parti'den ihraç edilen belediye başkanı iddiaya göre, yol meselesi yüzünden makamında tartıştığı vatandaşı zarf açma aparatıyla kolundan yaraladı. Olayın ardından belediye başkanı ve tartıştığı kişi karşılıklı olarak darp raporu alarak bir birlerinden şikayetçi oldular.

Sinanpaşa ilçesi Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı, iddiaya göre İzmir'de yaşayan ancak köyde arsası bulunan Halil Başak ve Recep Er ile yol meselesi yüzünden makam odasında tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Başkan Işıklı çekmecesinde bulunan zarf açma aparatını çıkartarak Halil Başak'ın koluna sapladı. Kendi imkanları ile hastaneye giden Halil Başak, burada yapılan müdahalenin ardından jandarmaya giderek belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Arsadan geçen bir yol nedeniyle Başkan Işıklı'nın makam odasına Recep Er ile birlikte giden Halil Başak, Başkanın kendisini kesici bir aletle yaraladığını öne sürerek şunları söyledi:

"Bizim Düzağaç kasabasında bir arsamız vardı. Belediye buraya yol açmış. Yolun komple 12 metresini bizden açmış. Biz fen memurunu çağırdık olay yerine ve bunun adaletsiz olduğunu söyledik. Zaten biz yoldan herhangi bir ücret talep etmedik. Bu yolun bir hizmet olduğunu düşünerek açılmasını istedik. Oraya 12 metre yol açmış ve 12 metreden sonra da elektrik direklerini bizim arsamıza dikmiş."

"Direk geldi koluma sapladı"

Sorunun çözümü için Başkan Işıklı'nın makamına gittiklerini ancak kendilerinin hiç hoş karşılanmadıklarını belirten Başak, "Biz başkanın odasına gittiğimizde dedik ki 'başkanım kazı izni almak için geldik. Oda dedi ki; 'dilekçenizi yazın değerlendirme yapalım' diyerek el kol hareketiyle bizi dışarı çıkarmak istedi. Eniştem de dedi ki 'Başkanım zorluk çıkartmayın halledelim' dedi. Sonra bize hakaretler etti. Sonra enişteme küfür ederek git dedi. Eniştem hazmedemeyince arbede yaşandı. Oradaki personel gelerek eniştemi kollarından tutarak savunmasız hale getirdiler. Orada ben tek kalmıştım. Zaten orada kavga yapma gibi bir amacımız yoktu bizim. Düzağaç belediye başkanı olarak gidebileceğimiz bir merci olduğu için oraya gittik, kavga amaçlı gitmedik. Ben tek kalınca direk çekmecesinden sarı bir cismi çıkartıp mutlaka kesici bir aletti. Direk geldi koluma sapladı" dedi.

"Başkan 'bu burada bitmedi bunun hesabı sorulacak' diyerek camdan bağırdı"

Başkanın kendisini yaraladıktan sonra makam odasının camını açarak kendisini tehdit ettiğini savunan Başak, "Beni yaraladığı halde ben olay büyümesin diye müdahale bile etmedim. Ondan sonra küfürler hakaretler etmeye devam etti bize. Tekrar bu kesici aletle peşimizden geldi. Bu yine hazmedemedi yukarı odasına çıktı ve camını açıp camdan sarkarak 'bu burada bitmedi bunun hesabı sorulacak' dedi. Haklıyken haksız konumdayım. Yaraladı beni ve şuan mağdurum. Sonuna kadar şikayetçiyim. Yüce adaletin vereceği kararlar neyse olaydan sonra gittim Sinanpaşa Devlet Hastanesi'ne pansuman yaptırdım. Oradan Jandarma Karakolu'na gidip suç duyurusunda bulundum. Kolumu şuanda kullanamıyorum, sürekli ağrılarım oluyor ve kasılma yapıyor kolum" diye konuştu.

"Kalemi rast gele salladım"

Olayla ilgili konuşan Başkan Işıklı ise şahısların odasına gelerek kendileri ile yol konusu yüzünden tartıştığı kaydederek, "Recep Er aileme ve bana küfür ederek üstüme yürüdüler, beni darp ettiler. Bende masanın üstünde bulunan kalemle rast gele salladım oda Recep Erin kayın biraderi Halil Başak'ın koluna gelmiş herhangi bir adam bıçaklama ve hayati tehlike durumu yok. Kendilerinden davacı oldum makam odamda bu yapılan saldırı adli duruma dönüşmüştür" diyerek kendisini savundu.

Belediye başkanının zarf açma aparatını tartıştığı vatandaşın koluna sapladığı iddiası
Belediye başkanının zarf açma aparatını tartıştığı vatandaşın koluna sapladığı iddiası
Belediye başkanının zarf açma aparatını tartıştığı vatandaşın koluna sapladığı iddiası
Belediye başkanının zarf açma aparatını tartıştığı vatandaşın koluna sapladığı iddiası

Sinanpaşa, Vatandaş, Düzağaç, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Belediye başkanının zarf açma aparatını tartıştığı vatandaşın koluna sapladığı iddiası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı Yeni Başkan Joe Biden oldu ama Trump kabul etmiyor! Peki ABD'de bundan sonra ne olacak, süreç mahkemede mi bitecek? Para meselesi yüzünden tartışığı kardeşini boğazından bıçakladı Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı         
11:49
Son Dakika! 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot, kadınlarda ise Diana Chemtai Kipyogei kazandı Son Dakika! 42. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot, kadınlarda ise Diana Chemtai Kipyogei kazandı         
11:30
Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar         
10:31
Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi Süt banyosu skandalına imza atan çalışan kendini böyle savundu: İç çamaşırlarım üzerimdeydi         
10:05
Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar Yeni ABD başkanı Joe Biden oldu! İşte Biden'ın koronavirüsten ırkçılığa kadar 8 kritik konuda izleyeceği politikalar         
06:43
Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı Misafirliğe gittiği evin köpeği yaşlı adamın önce yüzünü, sonra vücudunu parçaladı         
02:47
ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor?         
23:50
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i         
18:14
Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var         
16:59
İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar         
15:32
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 12:35:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye başkanının zarf açma aparatını tartıştığı vatandaşın koluna sapladığı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei