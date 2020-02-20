Belediye Başkanları ARÜ Tarama Toplantısında buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Belediye Başkanları ARÜ Tarama Toplantısında buluştu - Son Dakika

Belediye Başkanları ARÜ Tarama Toplantısında buluştu

7 saat önce

Ardahan'da ekonomik, sosyo-kültürel ve bilimsel alanlarda gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Ardahan Üniversitesi ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından ortaklaşa düzenlenen "Kamu-Üniversite Proje Tarama Toplantıları" nın ikincisi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanları ARÜ Tarama Toplantısında buluştu, System.String[]

Ardahan'da ekonomik, sosyo-kültürel ve bilimsel alanlarda gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Ardahan Üniversitesi ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından ortaklaşa düzenlenen "Kamu-Üniversite Proje Tarama Toplantıları" nın ikincisi gerçekleştirildi.


Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (ARÜSEM) dün gerçekleştirilen toplantıya, Göle Belediye Başkanı İlhan Gültekin, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, Ardahan Barosu Başkanı Av. Osman Nuri Yıldız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Ardahan KOSGEB Müdürü Ramazan Sivri, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Erhan Kaya, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ardahan İl Koordinatörü Yusuf Güder, Ticaret İl Müdürü Tülay Şenel, Ardahan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Sonkaya, Ardahan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kılıç ile akademik ve idari personeli katıldı. Toplantıda girişimci/işletmelere sağlanan KOSGEB destekleri ve Üniversitemizin projelere sağlayacağı destekler hakkında bilgi sunuldu.


Toplantı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kılıç'ın konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Şeref Kılıç şu ifadelere yer verdi, "Bu toplantıları gerçekleştirmekteki amacımız, üniversitemizin akademik birikimi ile kamu kurumları ve STK'ların buluşmasını sağlayarak, kabul edilirliği yüksek projeler ortaya koymaktır. Maalesef sunulan birçok proje, içerdiği küçük hatalardan dolayı kabul edilmemektedir. Ortak bir çalışma ile bu hataları en aza indirerek nitelikli projeler ortaya koymak için bizler tüm imkanlarımızla üniversite olarak destek vermeye hazırız. İlimizin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak kalkınması için hazırlanacak projelerde bizlerden isteyeceğiniz desteği bekliyoruz."


Daha sonra Ardahan KOSGEB İl Müdürü Ramazan Sivri, KOSGEB ile ilgili kısaca bir bilgilendirme konuşması yaptıktan sonra KOSGEB'in sağladığı desteklerden, hedef kitlesinden ve amaçlarından bahsetti. Sivri, KOSGEB'in sağladığı desteklerden yararlanabilmek için gerekli şartları açıkladıktan sonra pozitif ayrımcılık sunulan gruplar hakkında bilgi sundu. Daha sonra girişimcilere sağlanan destekler başlığı altında; yüksek teknoloji için verilen destekler ve dijital teknoloji için verilen desteklerle ilgili gerekli şartları ve sağlanan katkıları açıkladı.


Sivri, İleri Girişimcilik Destekleri kapsamında; Düşük-Orta düşük Teknoloji düzeyindeki işletmelere 100 bin TL, Orta-İleri Teknoloji düzeyindeki işletmelere 200 bin TL, Yüksek Teknoloji düzeyindeki işletmelere ise 300 bin TL'ye kadar makine, teçhizat ve yazılım desteği sağladıklarını belirtti.


Sunumun ilerleyen dakikalarında Sivri, girişimci/işletmelerin kısa zamanda geliştirilmesine yönelik olarak, İŞGEM (İş Geliştirme Merkezleri)/TEKMER (Teknoloji Geliştirme Merkezleri) tarafından oluşturulan ve mentörlük, finansmana erişim, özel tasarlanmış eğitimler ve ortak çalışma alanları gibi hizmetleri içeren programlar hakkına bilgi sundu. Daha sonra Ar-Ge hakkında bilgi sunuldu ve Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerine sağlanacak destekler hakkında bilgi verildi.


Ramazan Sivri, "Nitelikli, katma değerleri işlerin hayata geçirilebilmesi için destek sağlamaktayız. Başvuru değerlendirme sürecinde bize sunulan birçok projeyi desteklemekteyiz. Ardahan'ın mevcut haliyle kendine özgü yapısı içinde değerlendirerek, girişim ve çalışmalarda bulunmalıyız" dedi.


Toplantı katılımcılar ile gerçekleştirilen soru-cevap bölümünden sonra sona erdi. - ARDAHAN

Ardahan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgililer Günü'nde kartlı ödeme 3,3 milyar lira oldu
Son dakika: "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" sorusuna Bakan Akar madde madde yanıt verdi Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok Türkiye'nin gündemindeki Atakan Kayalar, sosyal medyayı ikiye böldü

Son Dakika Haberleri
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı
19:00 7. Altın Palmiye Ödülleri, 23 Mart'ta sahiplerini bulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:22:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Belediye Başkanları ARÜ Tarama Toplantısında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]