Belediye Başkanları Bayrampaşa'da toplandı - Son Dakika

İstanbul ikinci bölge belediye başkanları toplantısı Başkan Atila Aydıner'in ev sahipliğinde Bayrampaşa'da yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Aydıner, "Daha güzel ve daha yaşanabilir kentler üzerine değerli belediye başkanlarımız ile hasbihal ettik ve istişarede bulunduk" dedi.

İstanbul ikinci bölge belediye başkanları Bayrampaşa'da toplantıda bir araya geldi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in ev sahipliği yaptığı toplantıya Beyoğlu Belediye Başkanı Ali Haydar Yıldız, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı katıldı. Toplantıda ilçelerinde hayata geçirdikleri projeleri anlatan belediye başkanları karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulundu.

Toplantıya katılan belediye başkanlarına 'Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bayrampaşa' isimli kitabı hediye eden Başkan Atila Aydıner, "Daha güzel ve daha yaşanabilir kentler üzerine değerli belediye başkanlarımız ile hasbihal ettik ve istişarede bulunduk" dedi. - İSTANBUL