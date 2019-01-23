Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanları Bir Araya Geldi

Belediye Başkanları Bir Araya Geldi

1 saat önce

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanları Bir Araya Geldi, System.String[]
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Yaman, "Bilecik Belediye Başkanımız Nihat Can ve AK Parti teşkilatımız beldemize gelerek bizleri ziyaret ettiler. Bilecik'imizin yerel kalkınmasında büyük emekleri olan başkanımıza yeni döneminde de başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:10 Kaynak: İHA

Yaşam
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