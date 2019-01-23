Belediye Başkanları Bir Araya Geldi
1 saat önce
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.
Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, Bilecik'in Bayırköy
Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, konuklarına teşekkür etti. Ardından bir açıklama yapan Yaman, "Bilecik Belediye Başkanımız Nihat Can ve AK Parti teşkilatımız beldemize gelerek bizleri ziyaret ettiler. Bilecik'imizin yerel kalkınmasında büyük emekleri olan başkanımıza yeni döneminde de başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:10 Kaynak: İHA
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