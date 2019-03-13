Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanları Birliğinden Başkan Özdemir'e Ziyaret

Belediye Başkanları Birliğinden Başkan Özdemir'e Ziyaret

1 saat önce

Belediye Başkanları Birliği üyesi eski belediye başkanları, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'i ziyaret etti.

Belediye Başkanları Birliğinden Başkan Özdemir'e Ziyaret, System.String[]
Belediye Başkanları Birliği üyesi eski belediye başkanları, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Özdemir, belediye başkanlarını Gölbaşı ilçesinde ağırlamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Eski başkanların yerel yönetimde önemli izler bırakan kişiler olduğunu ifade eden Özdemir, "İçinde yaşadığınız topluma hizmet etmek, kalıcı eserler bırakmak çok değerli bir görevdir. Bu açıdan bugün ziyaretime gelmelerinden de ayrıca memnuniyet duydum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarete, Belediye Başkanları Birliği Başkanı Hüseyin Erer, Genel Sekreteri Halim Çakır, Eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran, Eski Kars Belediye Başkanı Nevzat Bozkuş, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi eski belediye başkanı Nasır Haşlak ve Aksaray'ın Gülpınar beldesi eski belediye başkanı Rasih Bostancı katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:45 Kaynak: AA

Yusuf Özdemir, Güncel
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