Belediye Başkanları Doğan ve Kılıç'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

Belediye Başkanları Doğan ve Kılıç'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Gaziantep'in Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç yayımladıkları mesaj ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Belediye Başkanları Doğan ve Kılıç'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı, System.String[]

Gaziantep'in Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan ve Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç yayımladıkları mesaj ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

CHP Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 30 Ağustos 1922'de kazanılan büyük zafer, şanlı milletin eşsiz destanlarından biri olarak tarihteki yerini aldığını söyledi. Belediye Başkanı Doğan, "Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, yoksulluk ve yokluk içerisinde, birlik ve beraberlikle kazanılan ve Cumhuriyetle taçlandırılan bu büyük zafer ulusumuzun bağımsızlığa ve özgürlüğe olan inancının kararlı bir yansımasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan ve kurtuluş savaşımızın başarıya ulaşmasında en önemli etken olan bu büyük zaferin ardında milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı ile kahraman ordumuzun cesaret ve fedakarlığı vardır. Bizlere bağımsızlığımızı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor, tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" şeklinde konuştu.

-Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. Yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Dünya tarihine damga vuran, Türk Milletinin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Tarih yolculuğumuzdaki şeref halkalarından biri olan 30 Ağustos Zaferinden ilham alarak, demokrasimizi güçlendirmek hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

"Türk milleti esarete hiçbir zaman boyun eğmemiştir"

Başkan Kılıç mesajında, "Dünya tarihine damga vuran, Milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olan ve Milli Kurtuluş Savaşı'mızı tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir zaferle taçlandıran, her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 98. yıldönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşıyoruz. Milletimiz tarih boyunca bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla taviz vermemiş bu uğurda her türlü mücadeleyi göze almıştır. Esarete karşı boyun eğmeyen milletimiz, başlattığı Kurtuluş Savaşı'yla bağımsızlık ideali etrafında kenetlenerek, eşsiz zaferler kazanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı bağımsızlık mücadelesi vatan topraklarının her köşesine yayılarak 30 Ağustos'ta kazanılan zaferle başarıya ulaşmıştır. Ülkemizi parçalamak isteyenlere karşı milletimizin tüm imkansızlıklara rağmen gösterdiği sarsılmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliği ve kahramanlığı ile kazanılan bu zafer, bağımsızlık mücadelemizin dönüm noktalarından biridir. 30 Ağustos Zaferi, savaş meydanlarında kazanılan askeri zaferin ötesinde, tarihi şanlı zaferlerle dolu Aziz Milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini gösteren ve kurtuluş mücadelesi veren diğer ulusları cesaretlendirerek, mücadele etmelerini sağlayan bir zafer olmuştur. Her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan milli mücadele sonucunda kazandığımız bağımsızlığı, milletimiz milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır. Vatanımızın birliği ve Milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı Zaferin 98. yıldönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi, ebediyete intikal eden Gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyor, Şehitlerimizin aileleri ile hayatta olan Gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Zafer Haftası, Ali Doğan, Karkamış, Oğuzeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 10:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Belediye Başkanları Doğan ve Kılıç'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika

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