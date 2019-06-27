Belediye başkanları Gebze esnafını ziyaret etti
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebze ilçesinde bulunan Eskiçarşı esnafını ziyaret etti.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:44 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın
ve Gebze
Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz
Gebze ilçesinde bulunan Eskiçarşı esnafını ziyaret etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebze esnafıyla bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e esnaf ziyareti sırasında AK Parti
Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. İlçede bulunan Eskiçarşı'da gerçekleşen ziyarette esnafa hayırlı işler dileyen başkanlar, sohbet ederek öneri ve talepleri aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
olarak bölgede gerçekleştirecekleri yatırımlar hakkında esnafı bilgilendiren Büyükakın, Gebze'nin çok önemli bir bölge olduğunu ifade etti. Esnafın sokağın kalbi olduğunu ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de, "Esnafımızın düşünceleri ve talepleri bizler için çok önemli" dedi. - KOCAELİ
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