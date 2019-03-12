Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanları Herkesi Kucaklayacak"

Belediye Başkanları Herkesi Kucaklayacak"

1 saat önce

TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, "Belediye hizmetlerinde her birey Türkiye'nin eşit bir yurttaşı olarak görülecek, belediye başkanları herkesi kucaklayacak.

Belediye Başkanları Herkesi Kucaklayacak
TBMM Başkanvekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, "Belediye hizmetlerinde her birey Türkiye'nin eşit bir yurttaşı olarak görülecek, belediye başkanları herkesi kucaklayacak." dedi.

Gök, Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde, İYİ Parti Keçiören Belediye Başkan adayı Güçlü Şenel'in proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın 98. yıl dönümünü kutladı.

Millet İttifakı adaylarının seçilmeleri halinde parti rozetlerini çıkararak, görevlerini yürüteceğini belirten Gök, belediye başkan adaylarının aynı zamanda toplumun her kesimini kucaklayacağını ifade etti.

Gök, "Belediye hizmetlerinde her birey Türkiye'nin eşit bir yurttaşı olarak görülecek, belediye başkanları herkesi kucaklayacak." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da yönetimine gelecekleri il, ilçe ve beldelerde yeni ve farklı projeleri hayata geçireceklerini vurgulayarak, ülke için yapacakları pek çok işin bulunduğunu belirtti.

Toplantıya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Şenol Bal ile Hasan Seymen, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:04 Kaynak: AA

Ankara, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İYİ Parti, Politika
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