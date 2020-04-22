Belediye başkanları KÜKAB toplantısında bir araya geldi - Son Dakika

Belediye başkanları KÜKAB toplantısında bir araya geldi

Kütahya Katı Atık Birliği (KÜKAB) olağanüstü meclis ve encümen toplantısı Belediye Başkanlarının katılımıyla Kütahya Belediyesinde gerçekleşti.

Kütahya Katı Atık Birliği (KÜKAB) olağanüstü meclis ve encümen toplantısı Belediye Başkanlarının katılımıyla Kütahya Belediyesinde gerçekleşti.

2019 kesin hesabının ve faaliyet raporunun görüşüldüğü, encümen ve plan bütçe komisyon üyelerinin seçiminin yapıldığı toplantıda yer satın alınması ile ilgili encümene yetki verilmesi de karara bağlandı.

Toplantı sonrasında Belediye Başkanları, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık'ın makamında Kütahya'da ve ülkede yaşanan gelişmeler hususunda gündemi değerlendirdiler. - KÜTAHYA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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