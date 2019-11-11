Belediye başkanları Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına katıldı
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Bilecik'in ilçe ve belde belediye başkanları Bursa'da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın başkanlığında düzenlenen Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına katıldılar.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
Bilecik'in ilçe ve belde belediye başkanları Bursa'da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın başkanlığında düzenlenen Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına katıldılar.
İlçe ve belde belediye başkanları katılmış oldukları toplantıda alınan kararların ilçelerine, beldelerine ve tüm ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ettiler. - BİLECİK
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