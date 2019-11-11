Son Dakika Haberleri: Belediye başkanları Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına katıldı
Son Dakika Yaşam Belediye başkanları Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına katıldı

Belediye başkanları Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına katıldı

6 saat önce

Bilecik'in ilçe ve belde belediye başkanları Bursa'da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın başkanlığında düzenlenen Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına katıldılar.

Belediye başkanları Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına katıldı, System.String[]

Bilecik'in ilçe ve belde belediye başkanları Bursa'da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın başkanlığında düzenlenen Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına katıldılar.


İlçe ve belde belediye başkanları katılmış oldukları toplantıda alınan kararların ilçelerine, beldelerine ve tüm ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ettiler. - BİLECİK

Tahir Büyükakın, Bilecik, Marmara, Bursa, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu kıraathaneye gelen müşteriler, yapılan şakalarla panik yaşıyor
Bursa'da üniversiteli kızları taciz eden sapık, 452 kameranın incelenmesiyle yakalandı Topraksız marul üretimine başladı, hasat zamanını 60 gün kısalttı İstanbul için korkutan deprem uyarısı: 7 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65'e ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 18:22:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye başkanları Marmara Belediyeler Birliği Toplantısına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]