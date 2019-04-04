Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı
1 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde mahalli idareler seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından seçilen belediye başkanları için mazbata töreni düzenlendi.
Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde mahalli idareler seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından seçilen belediye başkanları için mazbata töreni düzenlendi.
31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçimlerinin ardından Çaycuma İlçesi
; Nebioğlu
Belediye Başkanı Ertan Aydoğan
, Karapınar
Belediye Başkanı Necdet Dernek
, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam
ve Saltukova
Belediye Başkanı Alim Genç
için mazbata töreni düzenlendi. Belediye Başkanları Seeçim Hakimi Özge Altunbaş ve İlçe Seçim Müdürü Muharrem Aksoy'dan mazbatalarını alarak göreve başladılar. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:23 Kaynak: İHA
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