Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

Bolu
'nun Mudurnu
ilçesiyle ilçeye bağlı Taşkesti
beldesinin belediye başkanları mazbatalarını alarak göreve başladı. MHP
'den Mudurnu Belediye Başkanı seçilen Necdet Türker
, belediye meclisi üyelerle Mudurnu Adliyesine gelerek burada görev yapan hakim ve savcıları ziyaret etti.
Türker, ziyaretlerin ardından adliyenin duruşma salonunda İlçe Seçim Kurulu Başkanı Abdullah Özhölçek'ten mazbatasını aldı.
Mazbata töreninde AK Parti
İlçe Başkanı Hüseyin Yağın, MHP İlçe Başkanı Mehmet Yıldız
MHP Bolu İl Başkanı Cihan Başaran katıldı.
Daha sonra Mudurnu Belediyesine geçen Türker, mevcut belediye başkanı Mehmet İnegöl
'den görevini teslim aldı.
- Taşkesti Belediye Başkanı Özcan
, mazbatasını aldı
Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan
, mazbatasını aldı
AK Parti'den belediye başkanı seçilen Tahsin Özcan, beraberindeki Belediye Meclis üyeleriyle Mudurnu Adliyesine giderek, burada görev yapan hakim ve savcıları ziyaret etti.
Daha sonra adliyenin duruşma salonuna geçen Özcan, mazbatasını ilçe seçim kurulu başkanından aldı.
Özcan'ın belediye başkanlığı görevine önümüzdeki çarşamba günü düzenlenecek devir teslim töreniyle başlayacağı öğrenildi.