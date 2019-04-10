Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

Adıyaman
'ın Kahta
ilçesinde Saadet Partisi
'nden belediye başkanı seçilen İbrahim Yusuf Turanlı
, mazbatasını aldı.
Turanlı, Kahta Adliyesi çıkışında, bu seçimde kaybedenin olmadığını, kazananın Kahta olduğunu söyledi.
Turanlı, hiçbir ayrım yapmadan hizmet yapacağını kaydetti. Bölükyayla
beldesi
Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla beldesinde MHP
'den belediye başkanı seçilen Gaffari Akkuş
, mazbatasını aldı.
Akkuş, Kahta Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, beldede güzel hizmetler yapacağını kaydetti.