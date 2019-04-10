Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Saadet Partisi'nden belediye başkanı seçilen İbrahim Yusuf Turanlı, mazbatasını aldı.

Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Saadet Partisi'nden belediye başkanı seçilen İbrahim Yusuf Turanlı, mazbatasını aldı.

Turanlı, Kahta Adliyesi çıkışında, bu seçimde kaybedenin olmadığını, kazananın Kahta olduğunu söyledi.

Turanlı, hiçbir ayrım yapmadan hizmet yapacağını kaydetti.

Bölükyayla beldesi

Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla beldesinde MHP'den belediye başkanı seçilen Gaffari Akkuş, mazbatasını aldı.

Akkuş, Kahta Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, beldede güzel hizmetler yapacağını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:30 Kaynak: AA
İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman, Saadet Partisi, Kahta, Güncel
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