Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanları Mazbatalarını Alıyor

Belediye Başkanları Mazbatalarını Alıyor

22 dakika önce

Seçimi kazanan belediye başkanlarına mazbataları verilmeye başladı.

Belediye Başkanları Mazbatalarını Alıyor, System.String[]
Seçimi kazanan belediye başkanlarına mazbataları verilmeye başladı.

AK Parti'den Lalapaşa Belediye Başkanlığına seçilen İsmail Arslan, belediye meclis üyeleriyle birlikte Edirne Adliyesi'ne gelerek mazbatasını aldı.

Belediye Başkanı Arslan, mazbata töreninin ardından Lalapaşa Belediyesi'nde düzenlenen devir teslim töreniyle göreve başladı.

Belediye önünde gerçekleşen törende konuşan Arslan, Lalapaşa'ya hak ettiği hizmetleri vermek için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

Törene katılan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe de Arslan'ı tebrik ederek görevinde başarı diledi.

CHP'den Meriç Belediye Başkanı seçilen Erol Dübek ile Küplü Belediye Başkanlığına seçilen Gökmen Altay da mazbatalarını aldı.

İki belediye başkanına Uzunköprü Adliyesi'nde düzenlenen törenle mazbataları teslim edildi.

Törenlere CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:34 Kaynak: AA

Edirne Adliyesi, Lalapaşa, AK Parti, Edirne, Güncel
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