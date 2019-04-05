Belediye Başkanları Mazbatalarını Alıyor

Seçimi kazanan belediye başkanlarına mazbataları verilmeye başladı. AK Parti
'den Lalapaşa
Belediye Başkanlığına seçilen İsmail Arslan
, belediye meclis üyeleriyle birlikte Edirne Adliyesi
'ne gelerek mazbatasını aldı. Belediye Başkanı Arslan
, mazbata töreninin ardından Lalapaşa Belediyesi'nde düzenlenen devir teslim töreniyle göreve başladı.
Belediye önünde gerçekleşen törende konuşan Arslan, Lalapaşa'ya hak ettiği hizmetleri vermek için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.
Törene katılan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal
ve AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe
de Arslan'ı tebrik ederek görevinde başarı diledi. CHP
'den Meriç
Belediye Başkanı seçilen Erol Dübek
ile Küplü
Belediye Başkanlığına seçilen Gökmen Altay
da mazbatalarını aldı.
İki belediye başkanına Uzunköprü
Adliyesi'nde düzenlenen törenle mazbataları teslim edildi.
Törenlere CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
ve vatandaşlar katıldı.