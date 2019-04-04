Belediye Başkanları Mazbatasını Aldı

Lüleburgaz
ve Babaeski
belediye başkanları düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.
Lüleburgaz ilçesinde oyların yüzde 64,62'sini alan CHP
adayı Murat Gerenli
için adliye sarayında mazbata töreni düzenlendi.
Mazbatasını Hakim Yavuz Öztürk'ten alan Gerenli, kendisine destek veren ve seçimde görev yapan herkese teşekkür etti.
Büyük bir fark ile belediye başkanlığı görevine yeniden seçilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Gerenli, görevini en iyi şekilde yerine getireceğini belirtti.
Babaeski
Babaeski Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Abdullah Hacı
da mazbatasını aldı.
İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Hacı, kendisine güvenen ve destek olan Babaeskililere teşekkür etti.
Göreve ilk seçildiğinden beri çok güzel hizmetler yaptığını ifade eden Hacı, hizmetlerin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini belirtti.