Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanları Mazbatasını Aldı

Belediye Başkanları Mazbatasını Aldı

7 dakika önce

Lüleburgaz ve Babaeski belediye başkanları düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Belediye Başkanları Mazbatasını Aldı, System.String[]
Lüleburgaz ve Babaeski belediye başkanları düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.

Lüleburgaz ilçesinde oyların yüzde 64,62'sini alan CHP adayı Murat Gerenli için adliye sarayında mazbata töreni düzenlendi.

Mazbatasını Hakim Yavuz Öztürk'ten alan Gerenli, kendisine destek veren ve seçimde görev yapan herkese teşekkür etti.

Büyük bir fark ile belediye başkanlığı görevine yeniden seçilmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Gerenli, görevini en iyi şekilde yerine getireceğini belirtti.

Babaeski

Babaeski Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Abdullah Hacı da mazbatasını aldı.

İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan Hacı, kendisine güvenen ve destek olan Babaeskililere teşekkür etti.

Göreve ilk seçildiğinden beri çok güzel hizmetler yaptığını ifade eden Hacı, hizmetlerin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:06 Kaynak: AA

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