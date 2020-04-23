Belediye başkanları ortak metin ile 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Belediye başkanları ortak metin ile 23 Nisan'ı kutladı - Son Dakika

Belediye başkanları ortak metin ile 23 Nisan'ı kutladı

7 saat önce

Belediye başkanları ortak metin ile 23 Nisan'ı kutladı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye ve 13 ilçe belediye başkanı siyasi parti ayrımı gözetmeksizin ortak bir kutlama videosu yayınladı...

Belediye başkanları ortak metin ile 23 Nisan'ı kutladı, System.String[]

Belediye başkanları ortak metin ile 23 Nisan'ı kutladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye ve 13 ilçe belediye başkanı siyasi parti ayrımı gözetmeksizin ortak bir kutlama videosu yayınladı

MUĞLA - Muğla'da 13 ilçe ve Büyükşehir Belediyesi siyasi parti ayrımı gözetmeksizin bir ilki gerçekleştirdi ve TBMM'nin 100'üncü yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tek videoda verdikleri mesaj ile kutladı.

100 yıllık gururu Muğla'da başkanlarla paylaştıklarını ve bu coşkuya ortak olduklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; birlik, beraberliğin önemli olduğu bugünlerde sevginin, hoşgörünün ve güler yüzün şehri Muğla'nın yine örnek olduğunu söyledi ve her bir belediye başkanına tek tek teşekkür etti.

23 Nisan'ın ve TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl coşkusuna ortak bir metni paylaşarak katılan 13 ilçe belediye başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı'nın videosu büyük ilgi gördü. Alfabetik sırayla Bodrum'dan başlayan, başkanların birer cümle okuyarak 23 Nisan coşkusuna katıldıkları videoda en son olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutluyor.

Muğla Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının ortak videosunun metni:

"Bundan tam 100 yıl önce özgür, tam bağımsız ve ulus egemenliğine dayanan; 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyen Türkiye Büyük Millet Meclisimiz Atatürk ve milletin mebusları tarafından açıldı. Kurucu, Gazi meclisimiz işgal altındaki bir milletin kahraman yüreği oldu. Demokrasi, özgürlük, adalet anlayışı ile 100 yıldır halkın sesi oldu. Atatürk Cumhuriyet'e giden yolda en önemli adım olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarihi yarınlarımız olan çocuklarımıza armağan etti. 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız' diyen Atatürk'e çok şey borçluyuz. Bugün Ulusal Egemenliğimizin 100. yıl coşkusunu büyük bir gururla kutluyoruz. Sokaklara, caddelere, meydanlara, statlara çıkamasak da Türk bayraklarımızla evlerimizi, balkonlarımızı donatıyor, bu büyük coşkuya hep birlikte ortak oluyoruz. Bayram çocuklarımızın, 100 yıllık gurur hepimizin. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun."

23 Nisan, Türkiye, Muğla, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:37 Kaynak: İHA

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