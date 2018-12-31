Belediye Başkanları Polat ve Çınar'dan Yeni Yıl Mesajı

Malatya
Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
ve Yeşilyurt
Belediye Başkanı Mehmet Çınar
, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.
Polat, mesajında, yeni yılın ülkeye, millete ve tüm insanlığa hayırlı olmasını dileyerek, yeni yılın tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik getirmesi temenni etti.
Dünyanın bir çok yerinde acı, gözyaşı ve dram yaşandığına işaret eden Polat, şunları kaydetti:
"Özellikle ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada yaşananlara seyirci kalmayarak ülke ve millet olarak elimizden geleni yapma gayretinde olduk. Dünyada istikrar, adalet, hoşgörü ve barışın tesisi için insani ve ahlaki bir duruş sergileyerek, daima mağdur ve mazlumların yanında yer aldık. Bu girişimimizle dünyaya insanlık dersi verdik ve vermeye de devam ediyoruz. 2019 yılının barış ve kardeşlik duygularının arttığı bir yıl olmasını diliyorum. Ülkemizdeki istikrarın ve kalkınmanın devam etmesi için biz de Malatya olarak üzerimize düşeni yapmanın gayretinde olacağız. Her zaman her şeyin en güzelini hak eden ülkemize ve Malatyamıza yeni yılın sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da mesajında, 2019 yılının kente, millete, ülkeye ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.
Ümit edilen geleceğe sahip olmak için herkesin üzerine önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Çınar, "Öncelikle şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatan topraklarında yaşayan insanlar olarak, en önemli sorumluluğumuz, birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü olma, vatanımıza ve bayrağımıza sonuna kadar sahip çıkmaktır. Yeni yılın, birliktelik ve dayanışma ruhumuza yeni güçler aşılamasına, milli birlik ve beraberliğimizin daha fazla güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Kamu ve sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek daha çok üretmek her zaman için önceliğimiz olmalıdır." ifadelerini kullandı.