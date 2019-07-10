Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanları Ürdün'de
Son Dakika Güncel Haber

Belediye Başkanları Ürdün'de

1 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Ürdün'de gerçekleştirilen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın (UCLG-MEWA) kongresine katıldı.

Belediye Başkanları Ürdün'de, System.String[]
Rasim Arı, Nevşehir, Ürdün, Güncel
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, Ürdün'de gerçekleştirilen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın (UCLG-MEWA) kongresine katıldı.
UCLG-MEWA 2019-2022 dönemi yönetim organlarının yanı sıra komiteleri için Başkanlık Divanı seçimlerinin gerçekleştirileceği kongre Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştiriyor.
İlgili belediyelerden yapılan yazılı açıklamada, yerel yönetimler arasında işbirliği oluşturan ve dünya genelindeki yerel yönetimleri bir şemsiye altında toplayan UCLG-MEWA kongresine katılan Arı, Aktürk ve Süslü'nün, üç gün sürecek olan oturumlarda dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen belediye başkanları ile bir araya geleceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 09:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji uzmanlarından art arda uyarılar: Bu havanın içinde her şey olabilir Anayasa Mahkemesinden, "Türkiye Ermenileri Patrikliği seçimi" kararı Trump'ı çıldırtacak açıklama ABD'den geldi: Faizlerin düşürülmesine gerek yok MEB'den "Ücretli öğretmene zam" haberine ilişkin açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 11:39:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanları Ürdün'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]