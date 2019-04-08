Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanları ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

Belediye Başkanları ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den seçilen Ereğli ilçesine bağlı Gülüç ve Ormanlı belediye başkanları ile meclis üyeleri mazbatalarını aldı.

Belediye Başkanları ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den seçilen Ereğli ilçesine bağlı Gülüç ve Ormanlı belediye başkanları ile meclis üyeleri mazbatalarını aldı.

Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol'un yanı sıra Ereğli, Kandilli, Ormanlı ve Gülüç belediyeleri meclis üyeleri Ereğli Adliyesine gelerek İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:53 Kaynak: AA

Ormanlı, Gülüç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Melih Gökçek, İstanbul Seçimleri İçin İki Öneride Bulundu Erol Olçok'un Eşi Nihal Olçok'tan İstanbul Seçimleri İçin Sürpriz Çağrı Sedat Peker'den Seçimle İlgili Tehlikeli Açıklama: Devlet Sokağa Çıkın Derse Çıkarız Askere Giden Tayfun Erdoğan Babası Emrah'a Sitem Etti!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 20:38:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Belediye Başkanları ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]