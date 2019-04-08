Belediye Başkanları ve Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı
1 saat önce
31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den seçilen Ereğli ilçesine bağlı Gülüç ve Ormanlı belediye başkanları ile meclis üyeleri mazbatalarını aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde AK Parti
'den seçilen Ereğli ilçesine bağlı Gülüç
ve Ormanlı
belediye başkanları ile meclis üyeleri mazbatalarını aldı.
Gülüç Belediye Başkanı Mustafa Gökhan
Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram
Başol'un yanı sıra Ereğli, Kandilli
, Ormanlı ve Gülüç belediyeleri meclis üyeleri Ereğli Adliyesine gelerek İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:53 Kaynak: AA
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