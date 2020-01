Belediye başkanları ve milletvekilleri vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta başkanlığındaki AK Parti kurmayları ve belediye başkanları Zafer Meydanı ve yürüyüş yolunda esnafları ziyaret etti.



Vatandaşların yeni yılını da kutlama fırsatı yakalamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Leyla Şahin Usta, "Türkiye ve Konya için çalışmalarımız aralıksız ve hız kesmeden devam ederken her daim sahadayız ve her daim vatandaşlarımızla iç içeyiz" dedi.



Esnaf ve vatandaşlarla gerçekleştirilen buluşma sonrası açıklama yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu ve buna benzer çalışmalarla sürekli olarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade etti. Ziyarete geldiklerini ifade eden Başkan Kavuş, "Bugünde Genel Başkan Yardımcımız, İl Başkanımız, İlçe Teşkilat Üyelerimizle birlikte esnaflarımızla hasbihal edip hayırlı işler temennisinde bulunduk. Vatandaşlarımızla buluştuk. Bu buluşmalar sayesinde onların sıkıntılarına, sorunlarına anlık çözümler üretebilme şansı yakalıyoruz. Biz bu ziyaretleri sadece seçim dönemlerinde değil her hafta her on beş günde bir gerçekleştiriyoruz. Çünkü bu buluşmalar vatandaşlarımızla kaynaşmamıza en güzel vesilelerden biridir" diye konuştu.



"Şehrin gelecek planlamasını vatandaşımızla birlikte yapıyoruz"



Şehrin güzelliğine yeni güzellikler katmak adına bu ziyaretlerin önemine vurgu yapan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise bu geniş kapsamlı ziyaretler sayesinde belediyelerin yaptığı hizmetlerin kamuoyundaki yansımalarını ve vatandaşın beklentilerini öğrenme, yerinde görme ve tespit etme fırsatı bulduklarını ifade etti. Tüm bunlarla birlikte bu ziyaretlerde gelecek planlamalarını vatandaşlarla birlikte yaptıklarını anlatan Angı, "Onlara kendimizi ve yaptıklarımızı en ince ayrıntısına kadar ifade edebiliyoruz. Bugünkü buluşmamızda vatandaşımıza ayrıca 2020 yılı ile ilgili iyi dilek ve temennilerimizi de iletme fırsatı yakaladık. Tüm şehirde olduğu gibi Konya'nın en merkezi bölgesi olan bu alan ve caddede çok kolay gezilen çok daha iyi alışveriş yapılan bir alana dönüştü ve dönüşmeye de devam edecek" ifadelerini kullandı.



"Her daim sahadayız, her daim vatandaşlarımızla iç içeyiz"



Milletvekilleri, il başkanı, belediye başkanları, il, ilçe teşkilatları ve tüm kademeleri ile her daim sahada olduklarını ifade eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da bu ziyaret vesilesi ile esnaf ziyareti yapıp vatandaşları selamladıklarını ve onların sorunlarını, sıkıntılarını ve dertlerini dinleme fırsatı yakaladıklarını belirtti. Vatandaşların kendilerine karşı olan sevgi ve muhabbetlerini de bir kez daha görmüş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Usta, sözlerini şöyle sürdürdü; "Güzel bir kış gününde hem bizim hem vatandaşlarımız için güzel bir çalışma oldu. Kış günü olmasına rağmen çarşı bir hayli hareketliydi. Bu da ziyaretlerimizi bereketli kıldı. Esnaf ve vatandaşlarımıza bereketli ve başarılı bir 2020 yılı yaşamaları adına temennilerimizi ilettik. Biz AK Parti olarak ülkemiz ve Konyamız için çalışmalarımıza hız kesmeden ara vermeden devam ediyoruz. Kongre süreci yaşadığımız şu dönemde teşkilatımızla birlikte yeni çalışmalarla daha çok sahada olacağız. Bu süreçte vatandaşlarımızla daha çok iç içe olacağız. Bununla birlikte vatandaşlarımızı da teşkilatlarımıza davet ediyoruz."



Ziyaretlere, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Milletvekili Gülay Samancı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan ve Meram İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. - KONYA