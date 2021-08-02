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Belediye başkanları yangın yerinde - Son Dakika

Belediye başkanları yangın yerinde

02.08.2021 22:32
Belediye başkanları yangın yerinde, System.String[]

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Milas ve Bodrum ilçelerinde meydana gelen yangınları incelemek için bölgelere gitti.

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Milas ve Bodrum ilçelerinde meydana gelen yangınları incelemek için bölgelere gitti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın da bulunduğu heyete, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. İncelemelerin ardından belediye başkanları Mumcular Mahallesi Meydanı karşındaki bir kahvehanede açıklamalarda bulundu.  Bodrum Belediye Başkanı Aras, Bodrum'daki yangınların yerden müdahale ile söndürülemeyeceğini ve etkili bir hava desteğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Başkan Aras, "Yangın şu an Kissebükü bölgesinden Çiftlik bölgesine doğru ilerliyor.  Aynı şekilde de Yeniköy ve Armutçuk Mahallelerinde yangın yayılıyor. Buralarda hava desteğine ihtiyacımız var. Hava desteği sağlanacağı söylendi ancak bunları göremedik acilen bu desteğin gelmesi gerekir. Aksi takdirde yangının kontrol altına alınması mümkün olmayabilir" dedi.

Acıların paylaşıldıkça azaldığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bu durumu İzmir depreminde yaşadıklarını hatırlatarak, "Gördük ki dayanışma acıları hafifletmekte yaraları sarmakta büyük etki yaratıyor. O günlerde bütün Türkiye'nin kalbi İzmir için atıyordu şimdi biz de aynı şekilde Muğla'nın acısını paylaşıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

BAŞKAN GÜRÜN, 'BU DAYANIŞMA GELECEĞE DAHA UMUTLA BAKMAMIZ'I SAĞLIYOR'Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, diğer belediyelerden birçok destek sağlandığını uzak yakın demeden sağlanan bu desteklerin kendilerini yalnız hissettirmediğini söyledi. Başkan Gürün, "İzmir, İstanbul, Ankara, Aydın gibi tam 28 belediye bize yangınla ilgili katkı yapıyor. Bu büyük bir dayanışma örneği. Uzak yakın demeden buraya araç gereç ve personel takviyesinde bulunuyorlar. Onlara huzurlarınızda tekrar tekrar teşekkür ederim. Yangınlara yönelik yerden müdahaleler için herhangi bir araç gereç eksiğimiz bulunmuyor. Muğla'da tüm belediyelerimiz yangına müdahale için katkıda bulunmaktadır. Yangınlara müdahale için ekiplerimizin yanı sıra vatandaşlarımız çok büyük bir özveri gösteriyorlar. Vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim. Bu dayanışma geleceğe daha umutla bakmamız sağlıyor" dedi.'YANGININ YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞMASINI ÖNLEMEYE ÇALIŞIYORUZ'Muğla'da başlayan yangınların devam ettiğini belirten Başkan Gürün, "Muğla yanmaya devam ediyor. Köyceğiz'de Ağla Yaylası dediğimiz yüksek kesimlerde hem kara hem de kızılçam ormanları yanmaya devam ediyor. Marmaris ilçesinde de durum bildiğiniz gibi çok kötü. Bodrum'da yine aynı şekilde. Bir türlü önüne geçilemeyen alevlere karşı, yangının yerleşim birimlerine intikalini önlemeye çalışıyoruz" dedi.'YANGINLARI SÖNDÜRÜP, ZAAFLARI ORTAYA KOYACAĞIZ'Yangının tespitini erken yapıp, etkin şekilde müdahale edilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Gürün, tüm dikkatlerini yangını söndürmeye verdiklerini ancak söndükten sonra gereken önlemlerin alınıp alınmadığının incelenmesi gerektiğini vurguladı. Gürün, "Şu anda ormanlar yanıyor bizim de bütün gayretimiz alevlerin yerleşim birimlerine inmesini önlemek, can ve mal kaybını önüne geçmek. Yangınların ardından bu olayı çok dikkatli incelememiz gerekiyor. Neden böyle oldu, gereken müdahaleler yapıldı mı ve önlemler alındı mı tüm bunları incelemeliyiz. Ancak şimdi değil. Şimdi tüm dikkatimizi ve gücümüzü, yangını bir an önce söndürmek için kullanıyoruz. Bunu yaptıktan sonra buradaki zaafları belirlemek ve nasıl giderileceğini tespit etmek gerekiyor. Hepimize tekrar geçmiş olsun" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Engin Altay, bölgede yaşanan yangın felaketi nedeniyle üzgün olduklarını ancak can kaybı yaşanmamasının bir nebze teselli edici olduğunu söyledi. Altay, "Bu yanan ülkemizin akciğerleridir. İçinde birçok hayvan, böcek ve canlı öldü. Bu olaya ağaç yanar dikilir yeniden yetişir olarak asla bakamayız. Bu felaketin bu denli büyümesinde yeterli yangın söndürme uçağı bulundurmayanlar sorumludur" dedi.


Belediye başkanları yangın yerinde
Belediye başkanları yangın yerinde
Belediye başkanları yangın yerinde
Belediye başkanları yangın yerinde
Belediye başkanları yangın yerinde
Belediye başkanları yangın yerinde
Belediye başkanları yangın yerinde
Belediye başkanları yangın yerinde
Belediye başkanları yangın yerinde
Belediye başkanları yangın yerinde
Belediye başkanları yangın yerinde
Belediye başkanları yangın yerinde
Belediye başkanları yangın yerinde
Belediye başkanları yangın yerinde
Belediye başkanları yangın yerinde

Osman Gürün, Bodrum, Yangın, Muğla, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Belediye başkanları yangın yerinde - Son Dakika


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