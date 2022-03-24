Belediye Başkanlarından Başkan Ergün'e Ziyaret - Son Dakika
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Belediye Başkanlarından Başkan Ergün'e Ziyaret

24.03.2022 14:52

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün makamında, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Trabzon Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu'nu ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün makamında, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Trabzon Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu'nu ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, makamında misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Ziyaretler kapsamında Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Trabzon Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız ve Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu, Başkan Cengiz Ergün

Kaynak: Bültenler
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Nurullah Savaş, Cengiz Ergün, Selendi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkanlarından Başkan Ergün'e Ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye Başkanlarından Başkan Ergün'e Ziyaret - Son Dakika
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